CST vervalt 1 maart toch niet voor wie geen boostershot heeft, wetgeving niet tijdig rond

Het Covid Safe Ticket (CST) vervalt toch niet voor wie tegen 1 maart geen boostershot heeft gehad. De overheid krijgt de wetgeving niet op tijd aangepast.

Dat heeft minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke donderdag gezegd tegen Le Soir. De regels voor het CST werden op 21 januari aangepast: voor wie geen boostershot heeft of meer dan vijf maanden geleden de tweede prik kreeg, zou per 1 maart het CST vervallen. Honderdduizenden Belgen zouden hierdoor volgende week hun CST verliezen.

Maar de overheid krijgt de wetgeving niet op tijd gewijzigd om de regels daadwerkelijk aan te kunnen passen, dus blijven de CST’s gewoon geldig. ’We zullen tijdens het volgende Overlegcomité wel zien hoe we het CST in onze toolbox zullen opnemen om het virus in de toekomst te bestrijden’, aldus de minister.

Een woordvoerder van VandenBroucke zegt tegen Le Soir dat het proces om de regels van het CST te wijzigen lang is. ‘Elke keer moet je langs de regeringen en parlementen van elke gefedereerde entiteit. Ook is het nodig dat verschillende instanties zoals de Raad van State een advies uitbrengen. Niet alles is op 1 maart klaar.’ Premier Alexander De Croo verzekerde vorige week nog dat de aanpassing van het CST ‘zou worden uitgevoerd’.

Viroloog Steven van Gucht zei vrijdag op het wekelijkse persmoment van het Nationaal Crisiscentrum dat de voorwaarden om de coronabarometer op code geel te zetten waarschijnlijk tegen 20 maart gehaald worden. Bij code geel vervalt het gebruik van het CST.