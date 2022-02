Sean Penn legt Russische invasie vast in Oekraïne

Filmmaker en acteur Sean Penn reisde deze week af naar Oekraïne om zijn documentaire over de Russische invasie verder op te nemen

Sean Penn is momenteel in Oekraïne om de Russische invasie vast te leggen, dat heeft Vice Studios aan Variety bevestigd. De acteur arriveerde deze week in de hoofdstad Kiev om verslag uit te brengen over het conflict en heeft ondertussen al met verschillende journalisten, inwoners en militairen gepraat en enkele persmomenten bijgewoond. Daar had hij ook een afspraak met president Volodimir Zelenski en vicepremier Iryna Vereshchuk. Het kabinet van de president deelde lovende woorden over Penn op Facebook.

‘Sean Penn toont de moed die vele anderen, vooral westerse politici niet kunnen opbrengen,’ schreef het kantoor van de president, ‘De regisseur is speciaal naar Kiev gekomen om alle gebeurtenissen die momenteel in Oekraïne plaatsvinden vast te leggen en de wereld de waarheid te vertellen over de invasie van Rusland in ons land’, klonk het.

Sean Penn donderdag tijdens de persbriefing in het presidentiële kantoor in Kiev, Oekraïne. Foto: via reuters

Penn was eerder in november in Oekraïne aanwezig om aan zijn project te werken, dat door Vice Studios wordt geproduceerd. Toen bracht hij onder andere bezoek aan de frontlinies van de Oekraïense strijdkrachten in de buurt van Donetsk.

De Oscarwinnaar is in de loop der jaren betrokken geweest bij tal van internationale humanitaire en anti-oorlogsinspanningen. Hij richtte de non-profit rampenhulporganisatie Core op na de aardbevingen van Haïti in 2010, te zien in de documentaire Citizen Penn.