Huiszoeking bij Kind en Gezin na dodelijke mishandeling in crèche

Het parket van Oost-Vlaanderen en de politie hebben donderdagvoormiddag een huiszoeking uitgevoerd op de hoofdzetel van Kind en Gezin in Brussel. Dat schrijven Het Laatste Nieuws en De Morgen.

De speurders zouden volgens de kranten met verschillende mensen gesproken hebben en een aantal documenten hebben meegenomen. De aanleiding van de huiszoeking is het gerechtelijke onderzoek dat loopt in verband met kinderopvang ’t Sloeberhuisje. Hier liep vorige week een baby een dodelijk hersentrauma op, waarna het overleed in het ziekenhuis.

De baby zou gestorven zijn aan de gevolgen van het shakenbabysyndroom. Zowel de uitbaatster van de crèche als haar vader werd opgepakt. De uitbaatster is ondertussen vrij onder voorwaarden. Haar vader Roxan V.D. bleef wel in de cel. Hij werd aangehouden voor slagen en verwondingen met de dood tot gevolg, maar zonder de bedoeling om te doden.

Zowel minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) en Kind en Gezin ligt onder vuur. Het agentschap zou in het verleden meerdere klachten over de kinderopvang hebben ontvangen, maar niet kordaat hebben opgetreden. Wel werden in de afgelopen zeven jaar zo’n tien inspecties uitgevoerd. Normaal gezien gebeuren zulke inspecties slechts één keer om de drie à vier jaar. Kind en Gezin wist dus dat het om een probleemgeval ging.

In 2016 waren er al verontrustende aanwijzingen dat ‘opa Sloeber’, zoals Roxan D.V. werd genoemd, gewelddadig omging met de kinderen. Toen sloot het kinderdagverblijf door een schorsing tijdelijk de deuren, omdat het vanwege wanbetaling geen bewijs van elektriciteit kon voorleggen. In verband met kindermishandeling werd het kinderdagverblijf nooit gesloten.

Deze zaak legt de problemen van het systeem bloot. Zo zou er volgens professor sociale pedagogie aan de UGent Michel Vandenbroeck te weinig personeel zijn om de inspecties uit te voeren. Ook moet er sneller worden ingegrepen wanneer er reden tot bezorgdheid is. Het plan van aanpak dat Kind en Gezin opstelt is volgens Vandenbroeck niet dwingend genoeg.

In december 2020 bracht de krant Het Laatste Nieuws nog uit hoe mishandeling in crèches vaak ongestraft blijft.