Duizenden mensen brachten de nacht van donderdag op vrijdag door in metrostations, kelders of openbare schuilplaatsen in Kiev, na een oproep van burgemeester Vitali Klitsjko. Sinds ongeveer 3.30 uur ’s nachts Belgische tijd wordt bericht over explosies in Kiev. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken noemt ze ‘verschrikkelijk’ op Twitter.