Wat denken Russen in België over de oorlog? ‘Met sancties hou je Poetin heus niet tegen’

Ook in Rusland gaan protesten door tegen de Russische militaire acties in Oekraïne. Kan Poetin op de steun van de eigen bevolking rekenen? ‘De mensen die hem steunen, zie je niet op straat’, zegt een Belg met roots en familie in Rusland én Oekraïne.

‘Iedereen die ik ken in Rusland, is boos en geschokt. We dachten dat het louter intimidatie was, een politiek spel’, getuigt Daria Scherbak. Zij is 33 jaar geleden geboren in Rusland en woont sinds 2014 in ons land.

‘We zien Russen protesteren, maar wie thuiszit en Poetin steunt, zien we niet’, relativeert Igor Luchko. Hij is 45, woont sinds 1997 in België en heeft familie in beide landen.

‘Maar als je met “niet mijn oorlog” op een spandoek buiten komt in Rusland, neemt een agent je al na één seconde mee. Zo kom je niet ver met je protest’, werpt Scherbak tegen. ‘Veel Russische mensen willen iets doen voor hun Oekraïense vrienden, maar ze voelen zich hopeloos. Ze weten niet wat ze kunnen doen, wat ze mógen doen tegen Poetin en de zijnen’, zegt ze.

Scherbak neemt zaterdag deel aan het protest in Brussel, samen met Russen, Oekraïeners en Wit-Russen. ‘Ik kan daarna waarschijnlijk niet meer terug naar Rusland, maar ik wil per se helpen en tonen dat niet alle Russen Poetin en zijn gekke ideeën steunen.’

‘Ik protesteer niet’, klinkt het bij Luchko. ‘Ik steun de oorlog niet, maar ik vind protesteren niet de juiste manier om je mening uit te drukken. Er zijn vreedzamere manieren om dat te doen.’

‘Rusland verdedigt belangen’

‘Mijn hele familie is tegen oorlog, ook ik’, gaat Luchko verder. ‘Die in Oekraïne moet nu bang afwachten, en dat is erg. Maar ik begrijp dat Rusland zijn belangen verdedigt. Het land heeft altijd gevraagd dat Oekraïne de neutraliteit bewaart, dat de grens met de Navo-landen niet langer zou worden. De huidige regering van Oekraïne kan alleen maar geld vragen aan Europa en de situatie laten escaleren.’

‘President Zelenski zei vanochtend nog dat hij hulp verwacht van de Amerikaanse president. Hoe moeten de Verenigde Staten Oekraïne gaan redden uit de puinhoop die ze er zelf hebben gemaakt? Ze zijn het land aan het verkopen. Dat raakt me, omdat ik er ben opgegroeid’, voegt hij nog toe.

‘Sancties treffen gewone mensen’

Hoe moet het nu verder? ‘Ik geloof niet dat er iemand op de hele wereld is die iets tegen Poetin kan doen. Het is een compleet gekke man met te veel macht’, zegt Scherbak. ‘Hij laat zich niet tegenhouden door economische sancties. Voor Poetin is het leven van gewone mensen niet belangrijk.’

Ook Luchko gelooft niet dat economische sancties het antwoord zijn op de agressie van Rusland. ‘De sancties die de EU en de Navo opleggen zijn geen correcte respons. De geschiedenis leert ons dat die sancties beide economieën tegenwerken. Het zijn de gewone mensen die ze voelen. We straffen onszelf. “Geef ons Rusland terug”, eisten de fruitboeren hier nog niet zo lang geleden.’

‘Ik zie het scenario van 2008 in Georgië zich herhalen’, zegt Luchko. ‘Op het einde komt er een akkoord dat voor beide kanten goed zal uitpakken, en daarmee stopt het. Ik hoop dat het er zo snel mogelijk komt.’