Joe Biden: ‘Hele wereld ziet nu waar Poetin toe in staat is’

Oekraïne krijgt geen Amerikaanse troepen, maar de Verenigde Staten kondigt wel een fors pakket aan sancties af tegen Rusland. ‘Rusland zal de gevolgen dragen’, maakt Biden zich sterk. Hij wil dat Poetin een ‘paria op het wereldtoneel’ wordt. Er worden 7.000 extra manschappen gestuurd naar Duitsland.

De Amerikaanse president Joe Biden liet meer dan een half uur op zich wachten op zijn aangekondigde persconferentie. Volgens analisten bewees dat de ernst van de situatie. Toen hij uiteindelijk het woord nam, wond de Amerikaanse president er geen doekjes om: ‘Poetin doet exact waar we al weken voor waarschuwden.’ Volgens Biden lijdt het geen twijfel dat Poetin de militaire aanval op Oekraïne al maandenlang aan het voorbereiden was.

‘Poetin is de agressor. Hij heeft voor deze oorlog gekozen. En nu zullen hij en zijn land de gevolgen dragen’, klonk het. Het Witte Huis herhaalde dat er geen Amerikaanse strijdkrachten afgevaardigd worden naar Oekraïne. Er worden wel 7.000 extra manschappen naar Duitsland gestuurd. ‘We nemen stappen om onze Navo-bondgenoten te steunen’, zei Biden. ‘Er is geen twijfel mogelijk over artikel 5: een aanval op een van ons, is een aanval op ons allen.’ Als Poetin nu niet gestopt wordt, zal hij volgens de VS niet stoppen bij de annexatie Oekraïne. Volgens het Witte Huis wil de Russische president de voormalige Sovjet-Unie herinstalleren.

De VS viseert Rusland met een fors pakket aan economische sancties. Er worden vier Russische banken bij op de sanctielijst gezet, die samen meer dan een derde van de Russische eigendommen in handen hebben. Onder meer VTB Bank, de op een na grootste bank van Rusland, zal geen toegang meer krijgen tot de Amerikaanse financiële markt. De Russen zullen volgens Biden geen zaken meer kon doen in dollars, euro’s, ponden of yen.

Meer dan de helft van de Russische technologie-import zal worden geschrapt. Dit zal volgens Biden een enorme impact hebben op de strategische plannen van Rusland. ‘Het beperkt hen in de opbouw van hun militaire vloot en in de uitbouw van hun ruimteprogramma.’

Rusland moet het voelen

‘Poetin zal een paria worden op het wereldwijde toneel’, klonk het fors. Tegelijk is het Witte Huis zich ervan bewust dat Poetin zich tot nog toe niet heeft laten afschrikken door zijn groeiende isolatie van de globale financiële markten. In zijn antwoorden op de aanwezige journalisten liet de president verstaan dat de sancties Rusland onmiddellijk moeten treffen, maar dat we de vruchten ervan pas later zullen plukken. ‘Deze sancties zullen tijd kosten. De Russische burgers moeten voelen wat Poetin hen aandoet.’ Met andere woorden: de sancties moeten Poetins steun bij zijn achterban ondermijnen.

Rusland wordt wel nog niet afgesloten van het internationale betaalsysteem Swift. Dat wordt gezien als de ‘financiële atoombom’ die Rusland het hardst kan treffen, maar als de VS en zijn bondgenoten dat instrument inzetten dreigt Europa zichzelf in de voet te schieten. Europa staat dus op de rem. ‘De sancties die nu aan hun banken worden opgelegd zullen even ingrijpend, of misschien wel ingrijpender zijn’, maakt Biden zich sterk. Eerder zei hij ook al dat er zorgvuldig gekozen werd voor maatregelen die de VS of zijn bondgenoten zo min mogelijk zouden treffen. Het afsluiten van Swift blijft wel een optie, maar Biden wacht eerst het effect af van het huidige pakket aan maatregelen.

Johnson weert Russische luchtvaart

De sancties die de Verenigde Staten donderdag afkondigden liggen in lijn met de acties van het Verenigd Koninkrijk. Tegenover het parlement zei premier Boris Johnson dat Poetin het ‘bloed van Oekraïne’ aan zijn handen heeft. Hij verknipt de banden tussen Londen en de Russische banken. Ook de Russische elite, die graag geld laat rollen in de Britse hoofdstad, wordt geviseerd. Rekeningen worden bevroren en investeringen afgeblokt. Bovendien is Aeroflot, de grootste Russische luchtvaartmaatschappij, niet meer welkom op de Britse luchthavens.