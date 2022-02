Novak Djokovic verliest eerste plek op wereldranglijst aan Daniil Medvedev na onverwachte nederlaag

Een nieuwe domper voor Novak Djokovic in 2022. De Serviër werd uitgeschakeld in de kwartfinales van het tennistoernooi in Dubai en is daardoor nummer één af. De Rus Daniil Medvedev neemt die titel over.

Het was al enkele dagen het gespreksonderwerp in de tenniswereld: zou Daniil Medvedev de koppositie op de ATP-ranking kunnen afsnoepen van Novak Djokovic? De Serviër was tot nu liefst 361 weken de nummer één. Dat was al een record, maar Djokovic aasde ook op het ultieme record van Steffi Graf. Die stond liefst 377 weken op rij op nummer één bij de vrouwen.

Maar zover is het dus niet gekomen omdat Djokovic in Dubai eruit ging in de kwartfinales. Hij verloor verrassend van de Tsjech Jiri Vesely, de nummer 128 van de wereld: 6-4 en 7-6 (4). Die schakelde deze week ook al Marin Cilic (ATP 24) en Roberto Bautista Agut (ATP 15) uit. Vesely heeft trouwens een perfect record tegen Djokovic, want ook hun eerste ontmoeting won hij. De enige andere twee die dat kunnen zeggen, zijn Marat Safin en Nick Kyrgios.

Djokovic kon niet winnen van Vesely. Foto: AFP

Voor de Serviër was in het toernooi in Dubai, dat hij al vijf keer won, zijn eerste optreden van het jaar. In januari kon hij immers niet meedoen aan de Australian Open omdat zijn medische vrijstelling waarmee hij de vaccinatieplicht tegen het coronavirus wilde omzeilen, niet werd aanvaard. In de Verenigde Arabische Emiraten kan de Serviër wel deelnemen omdat het coronavaccin er niet verplicht is voor reizigers die het land binnen komen.

Feest bij Medvedev dus, die minstens even goed moest doen als Djokovic om de eerste andere nummer 1 van de wereld zijn dan de ‘Big Four’ sinds 2004 (Andy Roddick). Die term werd geïntroduceerd voor het viertal Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal en Andy Murray.

De Rus speelt vannacht op het ATP-toernooi van Acapulco tegen de Japanner Yoshihito Nishioka dus zijn eerste wedstrijd als nummer één van de wereld, zij het nog officieus. Medvedev won in 2021 de US Open en speelde afgelopen maand nog de finale van de Australian Open, die hij verloor van Nadal. De 26-jarige Moskoviet schreef in 2020 de Masters op zijn naam.