Groot protest in Sint-Petersburg: Russen spreken zich uit tegen de oorlog

In Sint-Petersburg komen mensen massaal op straat tegen de Russische invasie van Oekraïne. In Moskou staat een fors politieapparaat klaar om dissidentie de kop in te drukken. Ondertussen spreken journalisten, academici, sporters en muzikanten zich op Instagram uit tegen de oorlog.

Volgens het Kremlin schaarde vier op vijf Russen zich achter de erkenning van de zelfverklaarde ‘volksrepublieken’ in Oekraïne. De publieke steun voor een militaire invasie is er niet minder om, klonk het donderdag. Toch rukte de politie massaal uit naar het Poesjkinplein in hoofdstad Moskou, nadat activisten hadden opgeroepen tot een protest op de populaire ontmoetingsplaats in het stadscentrum. Initiatiefnemer Marina Litvinovich werd opgepakt van zodra ze de deur uitging.

Over het hele land werden al tientallen ‘solo-betogers’ opgepakt. Betogingen worden in Rusland maar in uitzonderlijke omstandigheden toegestaan. Daardoor ontstond de gewoonte om alleen te gaan te protesteren. Wie alleen staat met een protestbordje mag dat in principe. Het Kremlin trad de laatste jaren steeds strenger op tegen deze vorm van dissidentie. Het Russische OVD, dat politie-interventies bijhoudt, meldt dat er donderdag, verspreid over het hele land, al honderden bordjeshouders zijn opgepakt. Guardian-journalist Andrew Roth zag hoe een jonge Rus op het Poesjkinplein opgepakt werd van zodra hij een bordje omhoog hield met het opschrift ‘fuck de oorlog’ in het Russisch.

He was detained within second of holding up that sign. Arrests are getting a lot rougher. pic.twitter.com/UtaaZHKekT — Andrew Roth (@Andrew__Roth) February 24, 2022

De Oekraïense president Zelenski had de Russen opgeroepen om stennis te maken tegen de oorlog. Volgens Znak.com, een Russische nieuwssite, kwamen honderden mensen samen in Jekaterinenburg. Op sociale media circuleren ook beelden van een groot protest in Sint-Petersburg, maar de echtheid hiervan kon nog niet bevestigd worden. Moskou stuurde een waarschuwing uit dat bijeenkomsten verboden zijn en ‘negatief’ beantwoord zullen worden.

Open brief vindt breed gehoor

Dat er iets borrelt onder het oppervlakte is ondertussen wel duidelijk. 189 regionale politici ondertekenden een open brief waarin de aanval van Rusland veroordeeld wordt. ‘Dit is een ongekende gruweldaad waarvoor geen rechtvaardiging bestaat’, schrijven ze. ‘Wij zijn ervan overtuigd dat de Russische burgers Poetin dit mandaat niet hebben gegeven.’ Ze roepen bovendien de Russen op om van zich te laten horen.

Journaliste Elena Chernenko startte een petitie tegen de oorlog die ondertussen getekend is door meer dan 100 collega’s. Onder de ondertekenaars bevinden zich ook journalisten van de Russische staatsmedia TASS en Russia Today. De hoofdredacteur van het Kremlin-kritische Novaya Gazeta Dmitri Moeratov – dit jaar nog bekroond met de Nobelprijs voor de vrede – kondigde aan dat de volgende editie van de krant zowel in het Russisch als het Oekraïens gedrukt zal worden uit solidariteit. ‘Alleen de Russische anti-oorlogsbeweging kan het leven op deze planeet redden’, zei hij. ‘Onze opperbevelhebber frutselt met de “nucleaire knop” in zijn handen als met een sleutelhanger van een dure wagen.’

Vanuit academische hoek werd een open brief onderteken door meer dan 150 Russische wetenschappers en journalisten. Zij spreken over een ‘onfaire en betekenisloze’ oorlog. Ze beklagen zich dat Rusland alleen zal komen te staan. Dit zal volgens hen alleen maar leiden tot de ondergang van de technologie en cultuur.

De volkszanger, de popzangeres en de voetballer

Een aantal Russische beroemdheden en sporters gaven ondertussen gehoor aan de oproep op hun Instagramkanalen. Dat is opvallend, want Poetin gebruikt beroemdheden graag om zijn eer en glorie te onderstrepen. De Russische voetballer Fjodor Smolov, die voor FC Dinamo Moskou speelt, richtte zich tot zijn volgers: ‘Nee tegen de oorlog’, schreef hij. Zanger Valeri Meladze, erg populair bij een iets ouder publiek, smeekte in een emotionele video op Instagram om een einde te maken aan de oorlog. Bij een jonger publiek is zangeres Monetochka een invloedrijke stem. Ook zij sprak zich in tranen uit tegen de oorlog via een story op Instagram. De alternatieve elektronicamuzikant Kedr Livanskiy zakt in mei af naar de Brusselse Botanique en schreef op haar story: ‘Ik kan het bijna niet geloven wat er nu gebeurt. Heel vreselijk. Mensen, hou moed!’

Ksenia Sobchak heeft op Instagram bijna 2 miljoen volgers. De journaliste was ooit presidentskandidate en schreef op Instagram dat de Russen de gevolgen van de acties van vandaag ‘nog vele jaren’ zullen moeten dragen. Ze zegt dat ze van nu af aan alleen nog maar in het ergste gelooft. ‘Ik ben altijd een optimisten geweest. Dat is iedereen die nu nog in Rusland woont, want de pessimisten zijn al lang vertrokken.’