Bpost haalt winstdoel en versterkt managementteam

Het post- en pakjesbedrijf Bpost heeft afgelopen jaar zijn eigen winstdoelstelling overtroffen. Maar 2022 wordt lastig door stijgende kosten en de factor Amazon. Bpost haalt ook enkele managers binnen.

Bpost had zich als doel gesteld minstens een bedrijfswinst van 340 miljoen euro te halen en dat is gelukt. De bedrijfswinst steeg met een kwart en kwam uit op 349,3 miljoen tegenover de 280,6 miljoen van het eerste coronajaar 2020.

Bpost eindigde 2021 op een positieve noot met een toename van de bedrijfswinst in het vierde kwartaal van 45,7 procent tot 88,1 miljoen. Dat leverde een operationele marge op van 6,8 procent.

Bpost verwacht voor dit jaar een lagere bedrijfswinst van 280 miljoen tot 310 miljoen euro. De inflatie kan het bedrijf parten spelen terwijl Amazon, een belangrijke klant van Bpost België, zelf investeert in een logistiek centrum in Antwerpen. Voor Bpost is het de vraag hoe hard Amazon de eigen logistieke pedaal zal induwen.

De groep maakt samen met zijn jaarresultaten ook enkele nieuwe benoemingen bekend. Philippe Dartienne wordt vanaf 1 juni de nieuwe financieel directeur voor de groep. Hij stapt over van het milieubedrijf Suez.

Anette Böhm stapt vanaf 1 juni over van bankverzekeraar KBC en gaat eind dit jaar hr-directeur Marc Michiels voor Bpost Group opvolgen. Ze zal dus een half jaar dubbel lopen met Michiels. Dieter De Waegeneer van Delhaize België gaat het Belgisch hr-team versterken. Hij komt daarmee in het team van de directeur van Bpost België, Jean Muls.

Bpost zegt te verwachten dat de verkoop van The Mail Group en de krantenwinkeltjes van Ubiway Retail eind februari afgerond wordt. Eerder werd ook al het belang van 50 procent in Bpost Bank verkocht aan BNP Paribas Fortis.

Bpost wil wat doen aan zijn kosten en efficiëntie en dat betekent dat er heel wat werven zijn. De productiviteit en efficiëntie in 120 uitreikingskantoren moet omhoog. Het nieuwe distributiemodel in België, waarbij pakjes en brieven worden gebundeld, wordt in de tweede jaarhelft uitgetest met als doel die volgend jaar te implementeren. Bpost wil ook zijn hoofdkantoorkosten verlagen.

Bpost gaat opnieuw een dividend uitkeren. Het gaat om 0,49 euro bruto per aandeel.