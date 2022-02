Ook de Uefa blijft niet langer blind voor Poetin

Kan de Europese voetbalbond het nog maken de Champions League-finale in Sint-Petersburg te laten plaatsvinden, nu Vladimir Poetin zijn raketten van stal heeft gehaald?

Voetbal is oorlog, wist Rinus Michels al, en dat geldt vandaag meer dan ooit. Want hoe ongepast is het dat Gazprom als sponsor mag fungeren en op reclamepanelen prijkt langs de lijn, nu Russisch gas in heel Europa als drukkingsmiddel wordt ingezet en de opbrengsten ervan mee de strijd in Oekraïne financieren? Die vraag heeft de Uefa lang ontweken, maar sinds vannacht kan de Europese voetbalbond er niet meer omheen.

In een open brief aan de Sloveense voorzitter Aleksander Ceferin hebben verschillende Europarlementariërs vandaag gevraagd om Russische steden niet meer in aanmerking te laten komen als gastheer voor internationale voetbalcompetities. Dat betekent dat de Champions League-finale, die op 28 mei gepland is in de Gazprom Arena in Sint-Petersburg, een andere bestemming zou moeten krijgen. Eerder al had de Britse premier Boris Johnson in het Lagerhuis gezegd dat er ‘geen kans is dat er voetbaltoernooien plaatsvinden in een land dat met een inval de onafhankelijkheid van andere landen schendt’.

Woensdag had de Europese voetbalbond nog gesteld dat er ‘geen plannen waren om de locatie te veranderen’. Ook voor Moskou was er geen vuiltje aan de lucht. ‘Wij bereiden de finale voor zoals gepland’, zei Alexei Sorokin van het organisatiecomité. Maar de Uefa lijkt nu toch niet Oost-Indisch doof te blijven voor de groeiende internationale druk.

‘Betrouwbare partner’

Vrijdagochtend om 10 uur is er een buitengewone vergadering van het Uitvoerend Comité bijeengeroepen. In een statement vandaag zei de Uefa de grote bezorgdheid van de internationale gemeenschap over de veiligheidssituatie te delen. ‘Wij veroordelen met klem de voortdurende Russische militaire invasie in Oekraïne (…) en staan klaar om het Oekraïense volk de hand te reiken.’ Een anonieme bron verklaarde aan het persbureau Associated Press dat al beslist is om Sint-Petersburg de organisatie af te nemen.

Dat het perfect mogelijk is de finale op korte termijn te verplaatsen, bleek vorig jaar nog: toen werd Istanbul vanwege het om zich heen slaande coronavirus drie weken voor de finale ingeruild voor Porto. Toch dribbelde de Uefa de afgelopen dagen liever langs de hete Russische brij heen. En dat heeft veel – zo niet alles – te maken met het feit dat Gazprom een van zijn geldschieters is.

De Russische aardgasgigant stut mee de Champions League en sponsort ook het EK 2024 in Duitsland. In mei vorig jaar werd de samenwerking, die in 2012 is opgezet, nog verlengd tot 2024, een deal waarmee volgens de data- en researchgroep Sportsbusiness per seizoen zo’n 40 miljoen euro is gemoeid. De Uefa omschreef Gazprom toen als een van zijn ‘meest betrouwbare partners’, en met Alexander Dyukov, behalve voorzitter van de Russische voetbalbond ook ceo van de dochter­onderneming Gazprom Neft, heeft het gasbedrijf zelfs een zitje in het Uitvoerend Comité.

Die alomtegenwoordigheid van Gazprom op en naast het voetbalveld is de Europarlementariërs eveneens een doorn in het oog. Ze roepen op ‘om het contract met Gazprom als Uefa-sponsor te ontbinden en sancties te overwegen tegen Russische officials die medeplichtig zijn aan de schending van het internationale recht’.

Het shirt van Schalke 04. Foto: ISOPIX

Abramovitsj en co.

Behalve bij de Uefa heeft Gazprom ook een voet tussen de deur bij onder meer het Duitse Schalke 04 en het Britse Chelsea. Bij die eerste club heeft de inval in Oost-Oekraïne alvast een kop doen rollen. Matthias Warnig, die namens de Russische hoofdsponsor in het bestuur van de Duitse tweedeklasser zat, legde gisteren zijn functie neer. Zijn beslissing is een gevolg van de sancties tegen zijn persoon.

Warnig, een voormalig Stasi-officier, is een medestander van Poetin. De 66-jarige Duitser is directeur van Nord Stream AG, het consortium dat de gaspijplijn tussen Rusland en Duitsland heeft aangelegd. Schalke kondigde ook aan de naam en het logo van Gazprom van zijn shirts te zullen verwijderen.

In Engeland speculeerden media dan weer dat Roman Abramovitsj, sinds 2003 de eigenaar van Chelsea, Groot-Brittannië niet meer in zou mogen. De vraag is of dat wel klopt. Na de gifmoord op Sergej Skripal in 2018 waren de Britten al minder scheutig met het hernieuwen van Russische visa. Sindsdien is de flamboyante zakenman ook in het bezit van een Israëlisch en een Russisch paspoort, waarmee hij mogelijke visumproblemen zou kunnen ontwijken.