Delhaize wil honderd onbemande shops lanceren in bedrijven

Supermarktketen Delhaize lanceert samen met cateringbedrijf Selecta onbemande Shop&Go-winkels op de werkvloer.

In een bedrijf in Wielsbeke opent deze week de allereerste compleet onbemande Shop&Go winkel. Werknemers zullen er 24 op 7 terechtkunnen om een verse lunch of snack te kopen tijdens hun pauze. Het nieuwe concept werd gelanceerd door Delhaize en Selecta om aan de noden van de nieuwe manier van hybridewerken te voldoen, die door de coronacrisis is ontstaan.

Werknemers zijn door de pandemie minder vaak op het werk, en dit op wisselende tijdstippen. Met deze nieuwe winkels moeten zowel vroege als late shiften toegang hebben tot eetgelegenheid op een efficiënte manier. De betaling van de producten gebeurt volledig digitaal, en alleen medewerkers of bezoekers van het bedrijf zullen toegang tot de shop krijgen.

Een Shop&Go-operator komt de winkel dagelijks vullen en schoonmaken. Een winkel in een bedrijf plaatsen kan vanaf 6m², met gemiddeld een 250-tal producten waaronder sappen, broodjes, salades, maaltijden en snacks die het bedrijf zelf kan samenstellen.

Slimme koelkasten

Voor kleinere organisaties die niet genoeg plaats hebben voor een echte shop, lanceren de twee bedrijven nog een nieuw concept, met de naam Smart fridges. Die detecteren welke producten uit de slimme koelkast worden gehaald en rekenen dit aan wanneer de deur opnieuw gesloten wordt. Delhaize en Selecta mikken samen op een lancering van een honderdtal Shop&Go’s en tweehonderd Smart fridges.