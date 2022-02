In de ruimte maken Rusland en Amerika (nog) geen ruzie

Terwijl het oorlog is in Oekraïne en Amerika Rusland bestookt met sancties, is alles (voorlopig) nog pais en vree tussen beide grootmachten in de ruimte.





Voorts hebben we het over onze privacy op android-smartphones en maatregelen tegen grensoverschrijdend gedrag in de virtuele realiteit.

