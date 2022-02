Toch geen elf dagen Gentse Feesten deze zomer

Al weken gingen er geruchten rond over een Gentse Feesten die elf dagen zou duren, maar donderdag kwam het nieuws dat de volgende editie ‘slechts’ tien dagen zal duren.

Met een gigantisch spandoek aan café Trefpunt vroeg nachtburgemeester Edmond Cocquyt junior twee weken geleden om een extra dag Gentse Feesten. ‘We willen de maandag terug als elfde dag van de Feesten, ter compensatie van de twee edities die niet konden doorgaan’, zei hij toen. ‘Tomorrowland krijgt een extra weekend, dus waarom wij niet? We hebben wat in te halen.’

Aan die oproep wordt geen gehoor gegeven, kondigde schepen van Feesten Bram Van Braeckevelt (Groen) donderdagmiddag aan. Na overleg met de organisatoren en de stadsdiensten riep hij de pleinorganisatoren en pers samen in café Den Turk om aan te kondigen dat de volgende editie geen elf, maar tien dagen zal duren, en dat het ‘vollen bak’ zal zijn. Althans, als corona geen roet in het eten gooit.

‘Een extra dag was een schone oproep. De goesting om te feesten is ontegensprekelijk groot. Ik ben alle actoren dankbaar om die mogelijkheid met open vizier te onderzoeken en hun inbreng te doen. Er is energie genoeg voor elf dagen feest, dat betekent dat tien dagen zeker onvergetelijk kunnen worden. Hou 15 tot 24 juli dus maar vrij in de agenda. En 25 juli voor de recuperatie’, aldus Van Brackevelt.

Of de Gentse Feesten 2022 zeker zullen doorgaan, is dus nog niet duidelijk. Ten vroegste in april zou er volgens het stadsbestuur een eerste inschatting gemaakt kunnen worden. Toch is de organisatie alvast begonnen, net als het aftellen. De hoop en het enthousiasme zijn dan ook groot.