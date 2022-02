Letterlijk | Zelenski’s speech voor de Russische bevolking

De Oekraïense president Volodimir Zelenski zegt tevergeefs zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin te hebben proberen bellen om tot een oplossing te komen. Hij heeft daarom in het Russisch de Russische bevolking aangesproken in een toespraak. Hieronder de vertaling.

‘Vandaag heb ik geprobeerd de president van de Rusland te bellen. Het antwoord was stilte, terwijl de stilte eigenlijk in Donbas zou moeten zijn. Daarom wil ik alle burgers van Rusland toespreken.

We zijn gescheiden door meer dan 2.000 kilometer aan gemeenschappelijke grenzen, waarlangs 200.000 van jullie soldaten en 1.000 gepantserde voertuigen staan. Jullie leider heeft hun stap voorwaarts op het grondgebied van een ander land goedgekeurd. Die stap kan het begin zijn van een grote oorlog.

De reden kan elk moment opduiken, elke provocatie, elke vonk. Een vonk die alles zou kunnen platbranden. Er wordt jullie verteld dat deze vlam het Oekraïense volk zal bevrijden, maar het Oekraïense volk is vrij.

Er wordt jullie verteld dat wij nazi’s zijn, maar hoe kan een volk nazi’s steunen als dat volk acht miljoen levens verloor om de nazi’s te overwinnen? Hoe kan ik een nazi zijn? Leg het uit aan mijn grootvader die de oorlog heeft meegemaakt in de infanterie van het Sovjetleger en stierf als kolonel in het onafhankelijke Oekraïne.

Er wordt jullie verteld dat wij de Russische cultuur haten. Hoe kan je een cultuur haten? Buren verrijken elkaar altijd cultureel. Dat maakt ze echter niet tot één geheel, het lost ons niet op in jullie. Wij zijn anders, maar dat is geen reden om vijanden te zijn.

Luister naar de stem van de reden. Het volk van Oekraïne wil vrede, de autoriteiten van Oekraïne willen vrijden. Ze willen het en doen er alles aan. We hebben geen oorlog nodig.

Maar als we worden aangevallen, als iemand probeert ons land, onze vrijheid, onze levens, de levens van onze kinderen af te nemen, zullen we onszelf verdedigen. We zullen niet aanvallen, maar we zullen onszelf verdedigen. Als jullie ons aanvallen, zullen jullie onze gezichten zien. Niet onze rug, onze gezichten.

Oorlog betekent pijn, modder, bloed en duizenden doden, tienduizenden doden. Er wordt jullie verteld dat Oekraïne een bedreiging is voor Rusland. Dat was niet zo in het verleden, dat is niet zo nu en dat zal niet zo zijn in de toekomst.

Oorlog zal garanties van iedereen wegnemen. Niemand zal nog veiligheidsgaranties hebben. Wie zal het meest lijden? Mensen. Wie wil dit het minst? Mensen. Wie kan dit niet laten gebeuren? Mensen. Er bevinden zich zo’n mensen onder jullie. Daar ben ik zeker van.

Ik weet dat deze toespraak van mij niet op de Russische televisie zal worden vertoond, maar de Russische bevolking moet ze zien. Ze moeten de waarheid weten. De waarheid is dat dit moet worden gestopt voordat het te laat is. En als het leiderschap van Rusland niet met ons rond tafel wil zitten om tot vrede te komen, dan zal het misschien wel rond de tafel zitten met jullie. Willen de Russen oorlog? Ik zou deze vraag heel graag willen beantwoorden, maar het antwoord hangt alleen af van jullie, de burgers van Rusland.’