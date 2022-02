Russische Nobelprijswinnaar en hoofdredacteur: ‘Wij voelen verdriet en schaamte’

In een video heeft de hoofdredacteur van de onafhankelijke Russische krant Novaja Gazeta zich uitgesproken tegen de oorlog met Oekraïne. ‘We zullen Oekraïne nooit als vijand erkennen, wij zullen niet toegeven.’

Veel Russen zijn vanochtend wakker geworden met een verward gevoel, vol ongeloof. Dat is niet alleen te lezen op sociale media, dat gevoel wordt ook bevestigd door een video die de gerenommeerde, onafhankelijke krant Novaja Gazeta online heeft geplaatst. De hoofdredacteur Dmitri Moeratov, een van de oprichters van de krant in 1993 en Nobelprijswinnaar voor de Vrede, heeft zich expliciet uitgesproken tegen de oorlog.

‘We zijn vanochtend vroeg samengekomen op de redactie. We hebben verdriet’, begint Moeratov. ‘Ons land is op bevel van president Vladimir Poetin een oorlog begonnen met Oekraïne. En er is niemand om de oorlog te stoppen. Dat is waarom wij verdriet voelen en schaamte.’

‘Hij (Poetin) draait aan een nucleaire knop alsof het een sleutelhanger van een dure auto is. Is de volgende stap dan een nucleair offensief? Ik kan de woorden van Poetin over vergelding op geen enkele andere manier interpreteren. Maar dit nummer van Novaja Gazeta zullen wij in twee talen publiceren: het Oekraïens en het Russisch. Omdat wij Oekraïne niet als vijand erkennen, en de Oekraïense taal ook niet zullen erkennen als de taal van de vijand. Wij zullen nooit toegeven.’

‘Tot slot kan alleen een antioorlogsbeweging van de Russen het leven op deze planeet redden’, besloot Moeratov. Daarmee begeeft de Nobelprijswinnaar zich op glad ijs, want er werden al minstens 27 Russen opgepakt toen ze protesteerden tegen de oorlog met Oekraïne. Bovendien heeft de overheid gemeld dat alle Russische media-outlets verplicht zijn om ‘correct te berichten, en dat betekent dat als bron van de berichtgeving enkel Russische persagentschappen en geverifieerde, Russische bronnen moeten worden gebruikt’. Wie daartegen ingaat, riskeert een boete van vijf miljoen roebel (52.235 euro).