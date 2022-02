Creg-advies voorbarig gepubliceerd door ‘misverstand’

Het directiecomité van energieregulator Creg oordeelde dat er nog een ‘belangrijk voorbehoud’ rustte op het voorstel en advies dat de regulator had opgemaakt over de volgende veiling van steun voor gas en andere capaciteit. De beslissing om pas later te beslissen over publicatie, raakt niet tot bij de webmaster.

Energieregulator Creg en netbeheerder Elia raakten de voorbije dagen opnieuw in een storm verwikkeld over de nood aan steun voor gascentrales of andere capaciteit. De Creg berekende op basis van cijfers van Elia dat er minimaal duizend megawatt extra vermogen nodig was, en misschien zelfs meer. Dat komt neer op één, misschien twee gascentrales. Maar tegelijk klaagde het dat het over te weinig gegevens beschikte om dat oordeel te kunnen vellen en vroeg het bijkomende informatie aan netbeheerder Elia.

De Creg keurde het voorstel wel goed op 1 februari, zoals wettelijk verplicht was, maar het directiecomité besliste twee dagen later al dat de wijze en het tijdstip van publicatie van het voorstel en het advies later bekeken moesten worden. Tegelijk stuurde de regulator een brief aan Elia om extra informatie op te vragen en waarschuwde het voor ‘een belangrijk voorbehoud, dat enkel zou kunnen worden weggenomen door het overmaken van het geheel van de gevraagde informatie door Elia aan de Creg’.

Maar die beslissing raakte niet tot bij de medewerkers die op het dossiers werkten, laat de regulator weten. Zij hebben het voorstel vertaald en het naar de webmaster gestuurd. Die heeft het vervolgens op 11 februari gepubliceerd, zonder de gebruikelijke bijhorende nieuwsbrief. Pas op 14 februari kwam de Creg-woordvoerder dat aan de weet.

Daarop heeft die de webmaster gevraagd om de publicatie in te trekken. Toen De Standaard eerder informeerde naar de status van het werkstuk, luidde de reactie dat de documenten voorbarig tijdens een weekend werden gepubliceerd en dat het dossier pas gefinaliseerd zou worden wanneer Elia bijkomende informatie verschaft

Intussen is rond het voorstel wel een hele commotie ontstaan, alsof er niet twee maar vier gascentrales nodig zijn. Er werd ook gesuggereerd dat dit onder politieke druk zou zijn gebeurd. Vanmiddag zijn er vragen over de kwestie in de Kamer.