Oekraïeners ontvluchten massaal steden, aanschuiven voor geld en voedsel

Beelden tonen hoe duizenden inwoners vluchten uit Oekraïense steden die onder vuur worden genomen, zoals Kiev en Charkov. De eerste vluchtelingen zijn ondertussen aangekomen in de buurlanden. Zij die blijven, proberen nog snel zo veel mogelijk cash geld en levensmiddelen in te slaan.

De eerste vluchtelingen vanuit Oekraïne zijn ondertussen de grens overgestoken in Polen. Tientallen Oekraïeners stonden zo vanmiddag aan te schuiven aan de normaal erg rustige grensovergang in Medyka. De Poolse minister van Binnenlandse Zaken, Mariusz Kaminski, verklaarde dat de voorbereidingen al weken aan de gang zijn en dat voor iedereen een veilige plek wordt gezocht. De Polen openden eerder al negen ontvangstpunten nabij de Oekraïense grens waar eten, medische hulp en informatie wordt gegeven aan vluchtelingen.

Mensen schuiven aan bij het grenspunt in het Poolse Medyka. Foto: rtr

Ook Tsjechië verwacht een grote instroom van Oekraïeners. Het ministerie van Binnenlandse Zaken is ook daar al gestart met de voorbereidingen en verklaarde de noodtoestand te zullen afroepen als er meer dan vijfduizend vluchtelingen arriveren. Mogelijk wordt dan een deel van de vluchtelingen in hotels of hostels geplaatst.

Lokale media in andere buurlanden als Roemenië en Slovakije melden dat het aantal mensen dat daar te voet de grens oversteekt, stijgt, al spreken de lokale overheden voorlopig nog niet van een grote instroom. Slovakije stuurt alvast 1.500 soldaten naar de grens om te helpen, het is ook bereid om het aantal grensovergangen uit te breiden. Roemenië bereidt zich volgens minister van Defensie Vasile Dincu voor om tot een half miljoen Oekraïeners op te vangen.

Ook in Hongarije kwamen de eerste vluchtelingen vandaag al te voet de grens over. De stafchef van eerste minister Viktor Orban, een trouwe bondgenoot van Russisch president Poetin, liet weten dat het land tienduizenden vluchtelingen kan ontvangen indien nodig.

Centrale bank neemt maatregelen

In Kiev en andere steden stonden er vanochtend al rijen tankstations en aan supermarkten, waar mensen water en voedsel inslaan. Ook aan de banken proberen veel Oekraïeners in allerijl nog zo veel mogelijk geld uit de muur te halen. De plaatselijke centrale bank limiteerde ondertussen het bedrag dat afgehaald kan worden.