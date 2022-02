Sancties maken nauwelijks indruk op Poetin

Wekenlang hebben westerse leiders op Poetin ingepraat. En wekenlang hebben ze gedreigd met de meest forse economische sancties. Maar het heeft niets uitgehaald: Rusland is Oekraïne binnengevallen. Poetin kiest voor de totale oorlog. Betekenen sancties dan helemaal niets?





Voor wie geen oorlog wil voeren, lijken economische sancties een fantastisch wapen. Het wapen wordt dan ook steeds vaker ingezet. Nochtans is het effect meestal erg beperkt. En zeker als sancties gebruikt worden om een autoritaire leider als Poetin tot inkeer te brengen.

