Jennifer Lawrence bevallen van eerste kind

Jennifer Lawrence en Cooke Maroney hebben hun eerste kind verwelkomd, dat meldt de showbizzsite TMZ.

Veel informatie over de kersverse ouders en hun baby is er nog niet. De 31-jarige Hollywoodactrice, bekend van onder meer The hunger games en Don’t look up, zou volgens TMZ in Los Angeles bevallen zijn. Het geslacht, de geboortedatum en de naam van het kind zijn nog niet bekendgemaakt. De actrice en haar man hebben de geboorte van hun baby nog niet officieel bekendgemaakt.

Jennifer Lawrence (31) met haar man Cooke Maroney (37) Foto: isopix

Jennifer Lawrence was erg gesloten over haar zwangerschap, en vertelde eerder al aan Vanity Fair dat de privacy van haar kind erg belangrijk is. ‘Als iemand op een feestje tegen mij zou roepen “oh mijn god, je krijgt een baby”, dan kan ik niet zeggen “daar wil ik niet over praten. Ga uit mijn buurt, gek!” vertelde ze, ‘Maar elk instinct in mijn lichaam wil de privacy van de baby beschermen voor de rest van zijn of haar leven, zo goed als ik kan. Ik wil niet dat iedereen zich welkom voelt in zijn of haar bestaan. Dat begint voor mij door de baby niet te betrekken bij dit onderdeel van mijn werk’, aldus Lawrence.

De Oscarwinnares is sinds 2018 samen met Cooke Maroney, de 37-jarige uitbater van een kunstgalerij.