Navo versterkt militaire afschrikking aan oostgrens

De zogenoemde ‘Navo deterrence’, de afschrikking door militaire aanwezigheid, wordt waar nodig versterkt op de hele oostflank van de Navo. Dat is vanochtend besproken en heeft De Standaard uit goede bron vernomen.

‘Omdat we al onze bondgenoten willen beschermen, nemen we verdere stappen om afschrikking en defensie op te krikken in onze alliantie’, communiceerde de Navo na afloop van een eerste ontmoeting onder ambassadeurs. De maatregelen zijn preventief, proportioneel en dragen niet bij tot escalatie, meent de Navo. De algemene ‘Navo deterrence’ in het oosten wordt dan wel versterkt, over concrete maatregelen blijft de alliantie discreet.

Andere kaarten die de Navo nog in handen heeft, zijn de Very High Readiness Joint Task Force (VJTF) en daaropvolgend de Initial Follow on Forces Group (IFFG). De Navo-landen houden daarvoor militairen en materieel paraat, ook België. Maar voorlopig zijn beide nog op stand-by.

Al bezig

Veel landen hebben de voorbije dagen al extra militairen gestuurd naar landen in de buurt van Oekraïne. Ook vanochtend, na de inval van Rusland in Oekraïne.

Zo verplaatsten de Verenigde Staten extra soldaten naar Polen, en had Duitsland eerder al beslist om zo’n 350 militairen naar Litouwen te sturen. De Nederlandse minister van Defensie maakte vanochtend bekend dat het vanop de vliegbasis in Leeuwarden twee F-35-gevechtsvliegtuigen uitstuurt om de oostgrens van de Navo te helpen bewaken. België bewaakt al enkele weken het Baltische luchtruim, met twee F-16’s.

Spoedoverleg

De extra versterking komt er na een spoedvergadering. Op vraag van Polen werden consultaties gehouden in het kader van ‘artikel 4’. Dat artikel vraagt om consultaties te houden onder Navo-leden wanneer een land zich bedreigd voelt.

Het spoedoverleg komt er na de aankondiging van de Russische president Vladimir Poetin om ‘speciale militaire operaties’ uit te voeren. Die maakten de weg vrij voor een inval. Navo-secretaris-generaal Jens Stoltenberg beloofde daarop zo spoedig mogelijk overleg. Ook vanmiddag is er nog Navo-overleg over de situatie in Oekraïne.