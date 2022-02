De hele wereld kijkt momenteel gespannen naar wat zich in Oekraïne afspeelt. Op het bevel van Poetin zijn Russische troepen vanuit alle hoeken het land binnengevallen. Er waren al explosies in verschillende grote steden en een luchthaven in het westen is gebombardeerd.

Russische troepen trekken de grenzen over

Op bewakingsbeelden is te zien hoe Russische legertanks in de vroege uren via de Krim de grens met Oekraïne oversteken.

Eerste schade wordt opgetekend na raketaanval

De luchthaven van Ivano-Frankivsk in het westen van Oekraïne werd het doelwit van een raketaanval en verschillende woningen in Charkov, in het oosten, zijn vernield.

President Zelenski spreekt zijn natie toe

De Oekraïense president Volodimir Zelenski zegt dat hij tevergeefs zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin heeft proberen bellen. Wanneer duidelijk wordt dat Poetin de oorlog verklaart, spreekt Zelenski zijn eigen natie en de Russische burgers toe.

De wereldpolitiek reageert ontzet

De Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen reageert met sancties na de ‘barbaarse aanval’. Ook de Amerikaanse president Biden en de Britse premier Johnson laten op Twitter van zich horen.

'Acht jaar geleden was het verschrikkelijk, nu is het nog veel erger'

Vorige week trok buitenlandjournaliste Corry Hancké naar het frontgebied in het oosten. In onderstaande video tekent ze de situatie op, net voor de oorlog losbrak.