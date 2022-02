Wat is Poetin van plan en grijpt het Westen militair in?

Hoe groot ziet Russisch president Vladimir Poetin het bij zijn militair ingrijpen in Oekraïne? En zal het Oekraïense leger of het Westen hem iets in de weg kunnen leggen? 5 vragen beantwoord.

1. Wat is president Poetin van plan?

De Russische president laat zijn leger voorlopig op drie fronten aanvallen: vanuit Wit-Rusland wordt het noorden van Oekraïne met onder andere hoofstad Kiev bestookt. Raketten hebben vanuit Rusland zelf ook grenssteden als Charkov en Loehansk in het oosten bereikt. In het zuiden wordt de regio Marioepol onder vuur genomen. Daar zijn ook al Russische soldaten gearriveerd.

Verwacht wordt dat de raket- en artillerieaanvallen nog zullen toenemen en gevolgd zullen worden door een grondoffensief met tanks en troepen.

2. Zal Poetin zich beperken tot Oekraïne?

Het lijkt er voorlopig niet op dat de Russische militaire operatie zich voorbij de Oekraïense grenzen zal uitbreiden. President Poetin verzekerde andere ex-Sovjetstaten eerder dat zij niet bang moeten zijn en ‘hij de soevereiniteit van elke voormalige Sovjetrepubliek steunt, maar dat Oekraïne een uitzondering vormt omdat dit land onder buitenlandse controle staat’.

Poetin uitte in zijn toespraak afgelopen nacht wel niet mis te verstane dreigementen naar landen die erover zouden denken om Oekraïne te hulp te schieten. ‘Wie probeert zich met ons te bemoeien of, nog meer, om bedreigingen te creëren voor ons land, voor ons volk, moet weten dat de reactie van Rusland onmiddellijk zal zijn en zal leiden tot gevolgen zoals u die nog nooit in uw geschiedenis hebt meegemaakt.’

3. Hoeveel tegenstand kan het Oekraïense leger bieden?

Oekraïens president Volodimir Zelenski verklaarde in een eerste reactie vanochtend dat ‘het leger werkt’. ‘We zullen winnen omdat we Oekraïne zijn.’ Toch zijn de Oekraïeners militair geen partij voor Rusland.

Zelenski verklaarde ondertussen dat iedereen die wil vechten, een wapen zal krijgen. Getuigen ter plaatse melden dat er ook effectief Oekraïense mannen op straat geronseld worden. Uit een peiling bleek afgelopen week nog dat 48 procent van de Oekraïeners bereid is om het leger te versterken of zich in te zetten voor niet-militaire activiteiten als er een grote oorlog met Rusland zou uitbreken.

4. Welke sancties treft het Westen?

De regeringsleiders van de EU-lidstaten komen vanavond bijeen om een nieuw pakket maatregelen goed te keuren. Daarbij zullen Russische activa geblokkeerd worden en zullen Russische banken geweerd worden van de Europese financiële markten. Voorlopig wordt de Russen echter niet de toegang ontzegd tot het internationale betaalsysteem Swift. Met die ‘financiële atoombom’ zou de EU ook zichzelf in de voet kunnen schieten.

Ook de Amerikaanse president Biden zal vandaag extra sancties aankondigen.

5. Kan het Westen militair ingrijpen en wat doet ons land?

Omdat Oekraïne geen lid is van de Navo, kan het bondgenootschap – als organisatie – geen militaire steun bieden. Artikel 5 (wanneer één Navo-lid wordt aangevallen, worden ze allemaal aangevallen) kan dus niet ingeroepen worden door Oekraïne. Er zouden wel andere Navo-landen uit voorzorg om hulp kunnen vragen. In een interview in De Morgen verklaarde minister van Defensie Ludi­vine Dedonder (PS) zo dat het niet uitgesloten is dat er Belgische militairen naar Roemenië of Bulgarije gestuurd worden.

Ondertussen heeft de alliantie al beslist om de zogenoemde ‘Navo deterrence’, de afschrikking door militaire aanwezigheid, waar nodig te versterken op de hele oostflank van de Navo.

De Verenigde Staten stuurden eerder ook al militair materieel naar Oekraïne, Europese grootmachten als Frankrijk en Duitsland weigerden dat tot nu toe. Vanochtend nog riepen de Buitenlandministers van de Baltische staten het Westen op om het Oekraïense leger snel van meer wapens en munitie te voorzien.