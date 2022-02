‘Onzekerheid staat nu op het hoogst, dat schept koopopportuniteiten op financiële markten’

Phillipe Gijsels, hoofdstrateeg bij BNP Paribas Fortis, denkt dat de financiële markten stilaan het ergste hebben verwerkt. ‘Ze zullen in tegenstelling tot andere crisissen minder steun krijgen van de centrale banken’.

De beurzen gingen door de Russische inval in Oekraïne bloedrood van start, maar na twee uur handel zijn de verliezen wat gemilderd. Philippe Gijsels, hoofdstrateeg van BNP Paribas Fortis geeft toe dat de inval toch als een verrassing kwam. ‘Ik had niet verwacht dat Poetin zo ver zou gaan, ik dacht dat hij het bij dreigementen zou houden.’ Toch is de strateeg niet zo pessimistisch voor de financiële markten. ‘Wellicht zitten we nu op het dieptepunt. De piek aan onzekerheid – waar markten niet van houden – moet nu stilaan bereikt zijn. We weten nu dat Poetin Oekraïne aanvalt. Verder dan Oekraïne zullen de Russen wellicht niet gaan. We verwachten niet dat de Europeanen of Amerikanen grondtroepen zullen inzetten of dat er nucleaire raketten worden afgevuurd. De economische impact zal zich vooral via de sancties laten voelen, maar Rusland en Oekraïne wegen niet zo hard door in de wereldeconomie’.

Uit het verleden bleek dat wanneer de onzekerheid het grootst is, dat uitstekende koopopportuniteiten zijn. Maart 2020 bijvoorbeeld, toen de coronapandemie volop losbarstte en tot een crash op de beurzen leidde, bleek achteraf een uitstekend moment om in de beurs te stappen. ‘Dat komt omdat centrale banken snel klaar stonden om de markt en de economie via lage rentes of massale opkoopprogramma’s te ondersteunen. Dat ligt nu wel wat anders, aangezien door de oplopende grondstofprijzen en de toenemende inflatie de ruimte voor centrale banken om te markt te ondersteunen veel beperkter is’. Gijsels raadt beleggers aan om stilaan een kooplijstje aan te leggen met kwalitatieve aandelen die de voorbije weken fors goedkoper geworden zijn.