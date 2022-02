Mediahuis bij club van miljardenbedrijven

Mediahuis, eigenaar van titels zoals De Standaard en NRC, heeft zich stevig genesteld in de club van miljardenbedrijven na een omzetstijging van 14 procent tot 1,13 miljard. De groep, die nu actief is in vijf landen, verdubbelde de nettowinst in 2021.

De groepsomzet van Mediahuis steeg met 14 procent tot 1,13 miljard. Het bedrijfsresultaat steeg nog sterker: met 36 procent tot 166,1 miljoen. Dat leverde een operationele marge op van 14,7 procent. De nettowinst verdubbelde tot 117,3 miljoen.

De omzetgroei is mee te danken aan het actieve overnamebeleid van Mediahuis. In 2020 verwierf het bedrijf de Luxemburgse mediagroep Saint-Paul Luxembourg (nu Mediahuis Luxembourg) en het Nederlandse NDC mediagroep (nu Mediahuis Noord).Begin dit jaar werd Mediahuis ook actief in Duitsland na de overname van de regionale uitgever Aachener Verlagsgesellschaft.

Mediahuis ontstond in 2013 uit de fusie van de mediabelangen van het toenmalige Corelio en het Limburgse Concentra en wordt geleid door Gert Ysebaert. Het werd de start van een succesvolle internationalisatie. Met een brutobedrijfswinst van 215,8 miljoen (plus 25,8 procent) én een schuldenvrije balans heeft Mediahuis het potentieel om zich aan verdere overnames te wagen.

‘We staan open voor verdere stappen, maar hebben geen haast. We kijken naar de lange termijn én bovendien moet de opportuniteit er zijn’, reageert Ysebaert. In het verleden kwamen de kansen soms sneller dan vermoed, zegt Ysebaert. De meest succesvolle overname was die van de Telegraaf Media Group (TMG), omgevormd tot Mediahuis Nederland.

Bij de overname waren de uitgeefactiviteiten nog verlieslatend, maar het bedrijf slaagde in een opmerkelijke ommekeer. ‘Het bedrijf had zijn focus wat verloren, maar we hebben die teruggevonden en hebben efficiëntiemaatregelen genomen’, zegt Ysebaert. ‘En met De Telegraaf hadden we een sterk merk, aangevuld met enkele sterke regionale titels.’

Mediahuis Nederland is nu goed voor 46 procent van de groepsomzet en haalt een operationele marge van 20 procent. België is goed voor 32 procent van de omzet, Ierland voor 17 procent en Luxemburg voor 5 procent.

Duitsland

Begin dit jaar werd Duitsland het vijfde land waar Mediahuis actief werd. Mediahuis haalt het gros van zijn omzet en winst in de krantenmarkt, waar het aantal digitale abonnees snel toeneemt.

Het totale aantal abonnementen in België, Nederland, Luxemburg en Ierland nam met 3 procent toe. Het aantal digitale abonnees groeide met 20 procent. Een op de vier abonnees leest puur digitaal. Als ook de combinatie van print en digitaal meegeteld wordt, gaat het om vier op de tien abonnees (38 procent).

In België werd de daling van het aantal printabonnees volledig gecompenseerd door de stijging in digitale abonnees met 14 procent. Bij De Standaard kiest al meer dan de helft van de abonnees voor een volledig of deels digitaal abonnement. In Nederland ligt dat bij NRC nog iets hoger (zes op de tien). In Nederland steeg het aantal digitale abonneerelaties met 18 procent. Bij een populaire titel als De Telegraaf is dat vier op de tien.

In Ierland en Luxemburg zijn er specifieke uitdagingen. Ierland is vooral een markt van losse verkoop en die had te lijden onder de covid-beperkingen. De independent.ie startte in 2020 met de verkoop van digitale abonnementen en telt er ondertussen 43.000. Ook in Luxemburg is er een digitale inhaalslag te doen. De groei van de digitale abonnementen is onvoldoende om de daling van het aantal printabonnees op te vangen.

Podcasts

Podcasts worden steeds belangrijker in de nieuwsconsumptie. Mediahuis rondde het afgelopen jaar de kaap van 50 miljoen beluisteringen. NRC Vandaag is de best beluisterde podcast van Nederland. Nederland is goed voor 31 miljoen beluisteringen, Mediahuis België voor 10 miljoen. Het is onduidelijk of dit ook een winstbron is.

Mediahuis zoekt ook nieuwe inkomsten via de uitbouw van Mediahuis Ventures. Dat investeerde in anderhalf jaar al in vier start- en scale-ups. Ysebaert maakt zich ten slotte geen zorgen over de kritiek van Studio 100 op de radiolicentie van Nostalgie. ‘Hun kritiek dat de nieuwsredactie niet voorzien en opgenomen is in het financieel plan klopt niet.’