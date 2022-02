EU ontzegt Russische banken toegang tot financiële markten na ‘barbaarse aanval’

De Europese Unie gaat Russische activa blokkeren en de toegang van Russische banken tot de Europese financiële markten stoppen. Dat heeft Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen donderdagochtend aangekondigd. ‘Poetin heeft de oorlog teruggebracht naar Europa.’

De Europese leiders komen vanavond in spoedzitting bijeen om over strengere sancties te beslissen na de ‘barbaarse aanval’ van Rusland op Oekraïne. Dat heeft de EU vanochtend gemeld. ‘President Poetin heeft de oorlog teruggebracht in Europa’, aldus Commissievoorzitter Von der Leyen. ‘We zullen hem hiervoor verantwoordelijk houden.’

‘We zullen strategische sectoren van de Russische economie viseren door de toegang tot technologie en markten die essentieel zijn voor Rusland te blokkeren’, verklaarde Von der Leyen. ‘We zullen de economische basis van Rusland verzwakken en zijn capaciteit om te moderniseren.’

Verder zullen Russische activa in de EU bevroren worden en zal de toegang van Russische banken tot de Europese financiële markten gestopt worden, besloot Von der Leyen.

‘Zwaarste sancties ooit’

De hoge vertegenwoordiger voor het buitenlands beleid Josep Borrell noemde de nieuwe maatregelen ‘het zwaarste pakket sancties dat we ooit hebben geïmplementeerd’. Gisteren hadden de 27 lidstaten al een eerste reeks sancties goedgekeurd. Daarbij werden onder andere Russische parlementsleden geviseerd en werd de handel met de separatistische regio’s in het oosten van Oekraïne afgebouwd.

Ook de Amerikaanse president Biden zal vandaag extra sancties aankondigen, maakte hij eerder bekend. De Buitenlandministers van de Baltische staten roepen ondertussen op om Rusland de toegang te ontzeggen tot het internationale betaalsysteem Swift. Ze willen ook dat het westen Oekraïne van wapens en munitie voorziet.