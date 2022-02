Biden zegt Zelenski opnieuw steun toe, Macron roept Poetin op operatie onmiddellijk te beëindigen

Verschillende westerse leiders hebben al gereageerd op de Russische militaire operatie in Oekraïne. Amerikaans president Joe Biden kondigde alvast extra sancties aan.

De Amerikaanse president Joe Biden heeft in een gesprek met de Oekraïense president Volodimir Zelenski de steun van de VS aan Oekraïne herbevestigd. Hij kondigt vandaag nieuwe sancties aan tegen Rusland, klinkt het in een mededeling.

‘Morgen heb ik een overleg met de G7 en de VS en hun partners zullen strenge sancties opleggen tegen Rusland’, aldus Biden. Over de inhoud van de sancties zei de Amerikaanse president niets, maar hij heeft Zelenski naar eigen zeggen op de hoogte gebracht van de volgende stappen van de VS. ‘We blijven steun en bijstand bieden aan Oekraïne en het Oekraïense volk.’

Macron: ‘Solidair met Oekraïne’

De Franse president Emmanuel Macron heeft met klem de beslissing van Rusland veroordeeld om oorlog te voeren tegen Oekraïne. Hij riep Moskou op om onmiddellijk een einde te maken aan de militaire operaties in het land.

‘Frankrijk is solidair met Oekraïne. Het staat aan de zijde van de Oekraïners en werkt samen met zijn partners en bondgenoten om de oorlog te stoppen’, aldus Macron nog op Twitter.

EU-Commissievoorzitter Von der Leyen verklaarde dat ‘president Poetin de oorlog heeft teruggebracht in Europa’. ‘We zullen hem hiervoor verantwoordelijk houden.’ Zij kondigde op haar beurt nieuwe sancties aan.