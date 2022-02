In een videoboodschap op Facebook zegt de Oekraïense president Volodimir Zelenski dat Rusland raketaanvallen heeft uitgevoerd op Oekraïne, ook op grenswachten. Hij vraagt de Oekraïners om thuis te blijven en kalm te blijven. ‘Het leger werkt. Ik zal de hele tijd bij je zijn. Blijf sterk. We zullen winnen omdat we Oekraïne zijn. Eer aan Oekraïne.’

‘De wereld moet een anti-Poetin-coalitie op de been brengen om Rusland tot vrede te dwingen’, verklaarde Zelenski nog in een communiqué. De president is naar eigen zeggen al bezig zo’n coalitie te vormen. Zelenski heeft contacten met onder meer de Amerikaanse, Britse en Duitse leiders. ‘De wereld moet Rusland dwingen tot vrede.’

‘Rusland wil bezetting installeren’

Volgens het Oekraïense ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de Russische operatie tot doel ‘de Oekraïense staat te vernietigen, ons grondgebied met geweld in te nemen en een bezetting te installeren’.

Kiev riep de internationale gemeenschap op ‘onmiddellijk te handelen’ en zo snel mogelijk nieuwe sancties op te leggen aan Rusland. ‘Alleen verenigde en sterke acties kunnen de agressie tegen Oekraïne door Vladimir Poetin stoppen.’