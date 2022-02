Poetin kiest voor de totale oorlog tegen Oekraïne

Door de hoofdstad Kiev en andere grote steden met raketten of artillerie te bestoken, kiest Poetin definitief voor een militaire aanval waarmee hij heel Oekraïne onder controle wil krijgen. Westerse landen die eraan denken om zich in dit conflict te mengen, dreigt hij af met represailles ‘zoals u die nog nooit in uw geschiedenis hebt meegemaakt’.

Alle twijfel is nu weg: Vladimir Poetin kiest voor de militaire optie, waarbij hij meteen ook doelwitten in de hoofdstad Kiev en andere grote steden als Marioepol met raketten bestookt. Grenssteden als Kharkiv worden met artillerievuur aangevallen. Volgens het Russische ministerie van Defensie worden ook Oekraïense luchtmachtbases vernietigd.

President Poetin zelf sprak een oorlogsverklaring uit en had het over de ‘demilitarisering van Oekraïne’. Ook dat toont aan dat het hem niet alleen te doen is om grensregio’s als de Donbas, maar om het hele land. In een toespraak aan het Russische volk had hij het net over een ‘speciale militaire operatie’.

DS VIDEO - Poetin verklaart ‘de facto’ de oorlog met Oekraïne. Video: De Standaard

Verwacht wordt dat de raket- en artillerieaanvallen nog zullen toenemen en gevolgd zullen worden door een grondoffensief met tanks en troepen. Volgens het Pentagon zijn er al Russische troepen uit Wit-Rusland de grens aan het oversteken om naar de hoofdstad Kiev op te rukken. Ook vanuit de door Rusland geannexeerde Krim is een offensief begonnen.

Volgens Amerikaanse Congresleden is het de bedoeling dat Russische troepen de luchthaven van Kiev zo snel mogelijk innemen om vervolgens troepen in te vliegen en de hoofdstad in te nemen. In een reeks tweets zei senator Marco Rubio, de hoogste Republikein in de Senaatscommissie voor Inlichtingen, dat Rusland een ‘grootschalige en uitgebreide militaire aanval in Oekraïne’ uitvoert. De aanval omvat ‘luchtlandingen, raketaanvallen van lucht-, grond- en zeemachten, elektronische en cyberaanvallen en een grote grondmacht om een groot deel van het grondgebied te bezetten’, zei Rubio.

Westen afgedreigd

Poetins militaire acties liggen in lijn met zijn donderspeech van afgelopen maandag. Daarin maakte hij duidelijk dat Oekraïne historisch deel uitmaakt van Rusland en dat hij niet zal tolereren dat westerse krachten meer politieke en militaire invloed krijgen in Oekraïne.

Opvallend is dat Poetin ook een zeer scherpe waarschuwing formuleerde voor westerse landen en de Navo. ‘Nu een paar belangrijke, zeer belangrijke woorden voor degenen die misschien in de verleiding komen om van buitenaf in te grijpen in de lopende gebeurtenissen’, zei Poetin. ‘Wie probeert zich met ons te bemoeien of, nog meer, om bedreigingen te creëren voor ons land, voor ons volk, moet weten dat de reactie van Rusland onmiddellijk zal zijn en zal leiden tot gevolgen zoals u die nog nooit in uw geschiedenis hebt meegemaakt. Wij zijn klaar voor elke ontwikkeling van de gebeurtenissen. Alle noodzakelijke beslissingen in dit verband zijn genomen. Ik hoop dat ik zal worden gehoord.’

De grootschalige aanval op Oekraïne wordt zo meteen gekoppeld aan een dreigement aan de rest van de wereld waarmee Poetin in de eerste plaats wil ontraden dat Europese landen, de VS en Canada wapens blijven leveren aan Oekraïne.

Volgens getuigenissen uit Oekraïne komt er een grote vluchtelingenstroom op gang. Inwoners van Kiev proberen naar het westen van het land te vluchten. Buurlanden als Polen, Roemenië en Slovakije maken zich op om een grote vluchtelingenstroom te ontvangen.