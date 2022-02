Poetin start ‘militaire operaties’ en verklaart de facto de oorlog, explosies in Kiev en andere steden

Net wanneer de VN-Veiligheidsraad vergadert, kondigt Poetin een ‘speciale militaire operatie’ aan in Oekraïne. ‘Confrontaties tussen Russen en Oekraïense strijdkrachten zijn onvermijdelijk.’

Met de nieuw aangekondigde ‘militaire acties’ wil Poetin de bevolking in het oosten van Oekraïne beschermen. Zijn doel is de ‘demilitarisering en de-nazificering van Oekraïne’. Hij schat de situatie zo in dat er ‘doortastende acties van Rusland’ nodig zijn. Volgens de Russische ambassadeur bij de Verenigde Naties kadert de actie binnen ‘artikel 51’ van het VN-charter. Dat artikel gaat over zelfverdediging. Eerder sprak Poetin nog over ‘vredestroepen’ wanneer hij militairen richting de Donbas stuurde, maar die mogen nu dus meteen overgaan tot ‘militaire acties’. Wie tussenkomt, riskeert ‘ongeziene gevolgen’, dreigt Poetin. Volgens de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Kuleba is een grootschalige invasie van het land begonnen. In een speech heeft president Volodimir Zelenksy staat van beleg uitgeroepen.

Putin has just launched a full-scale invasion of Ukraine. Peaceful Ukrainian cities are under strikes. This is a war of aggression. Ukraine will defend itself and will win. The world can and must stop Putin. The time to act is now. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 24, 2022

Verschillende correspondenten melden dat ze explosies horen in de Oekraïense hoofdstad Kiev. Onder meer reporters van Politico en CNN berichten daarover. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken bevestigt dat en zegt dat er explosies zijn over heel het land. In de zuidelijke havenstad Odessa en de zuidoostelijke stad Marioepol troepen geland en steken anderen de grens met Charkov over. Dat bericht het Oekraïense ministerie van Binnenlandse zaken op Telegram. Het meldt ook dat er raketaanvallen zijn gericht op Oekraïense straaljagers op een luchthaven buiten Kiev. Daar zouden ook geweerschoten gehoord zijn. In de hoofdstad gaat momenteel het luchtalarm af.

Volgens de Oekraïense nooddienst liggen 10 Oekraïense regio’s onder vuur, voornamelijk in het oosten en zuiden van het land.

Explosion moments in #Kiev.. CNN live broadcast pic.twitter.com/iYRLL8dFX4 — Yaser Emre (@yasiremres) February 24, 2022

Internationale gemeenschap reageert

Secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Antonio Gutteres, noemt het ‘het droevigste moment uit zijn mandaat.’ Hij geeft aan dat hij zich schromelijk vergist heeft omdat hij nog steeds hoopte op een diplomatieke oplossingen. Hij roept op om meteen te stoppen. ‘President Poetin, in naam van de mensheid, breng uw troepen terug naar Rusland’, zei hij op de VN-Veiligheidsraad.

President Joe Biden heeft het onomwonden over een ‘illegitieme aanval’. ‘Hij heeft voor een geplande oorlog gekozen. Die zal catastrofaal veel mensenleed en doden veroorzaken. Rusland is de enige verantwoordelijk voor de dood en vernietiging die deze aanval zal brengen. De VS zal samen met de bondgenoten fel en verenigd reageren. De wereld zal Rusland hiervoor verantwoordelijk houden.’ Intussen belde de Amerikaanse president al met Zelensky. Dat meldt hij op Twitter.

President Zelenskyy reached out to me tonight and we just finished speaking. I condemned this unprovoked and unjustified attack by Russian military forces. I briefed him on the steps we are taking to rally international condemnation, including tonight at the UN Security Council. — President Biden (@POTUS) February 24, 2022

Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen reageert gelijkaardig op Twitter. De secretaris-generaal van de Navo, Jens Stoltenberg, liet al weten dat de Navo deze voormiddag vergadert. De Duitse bondskanselier Olaf Scholz stuurt ook aan op topvergaderingen van de Navo, de EU en de G7.

We strongly condemn Russia´s unjustified attack on Ukraine.



In these dark hours, our thoughts are with Ukraine and the innocent women, men and children as they face this unprovoked attack and fear for their lives.



We will hold the Kremlin accountable. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 24, 2022

