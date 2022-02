Nu al meer dan 200 doden na zware regenval rond Rio de Janeiro

De Braziliaanse autoriteiten hebben woensdag laten weten dat de zware zondvloed die de stad Petrópolis vorige week onverwacht trof, intussen al 200 levens heeft geëist.

De dodentol na de overstromingen en aardverschuivingen in de stad Petrópolis in Brazilië is opgelopen tot meer dan 200. De hulpdiensten blijven inmiddels zoeken naar vermisten. Volgens de meest recente balans die door de politie is vrijgegeven worden nog 51 mensen vermist.

Petrópolis, de zomerresidentie van het voormalige keizerlijke hof, is een toeristische bestemming die door de hoogte een groot aantal toeristen trekt op zoek naar geschiedenis, wandelingen in de natuur en een meer gematigd klimaat dan dat van de kusten van Rio de Janeiro. De regio werd getroffen door zwaar noodweer en kreeg op een gegeven moment in minder dan zes uur plaatselijk tot 260 millimeter water te verwerken, meer dan werd verwacht voor de hele maand februari.

De zonvloed verwoeste verschillende huizen. Foto: AP

Video’s die circuleren op sociale media geven aan hoe vernielzuchtig de natuurramp was.