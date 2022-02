Donda 2 op ‘listening party’, maar niet te koop

In januari had de rapper die intussen officieel als Ye door het leven gaat, via Instagram aangekondigd dat zijn nieuwe album op 22 februari zou worden gelanceerd. Vorige week maakte hij bekend dat het album­ alleen te horen zou zijn op zijn Stem Player, die 200 dollar kost. Maar zelfs eigenaars van zo’n muziekspeler vonden dinsdag geen spoor van het nieuwe werk van West.

Tijdens de listening party in Miami­ ontving Kanye West gasten als Jack Harlow, Pusha T, Alicia Keys en Migos. Ook de van verkrachting beschuldigde rocker Mari­lyn Manson was aanwezig. De rijkste man ter wereld, Elon Musk, zat in het publiek.

In een aantal nummers heeft Ye het over zijn echtgenote Kim Kardas­hian, van wie hij aan het scheiden is. In twee nummers uit Donda 2 uit hij bedreigingen aan het adres van haar nieuwe vriend, Pete Davidson. Zo rapt hij dat de veiligheid van Davidson in gevaar is, omdat hij ‘tussen een man en zijn kinderen’ staat. Tijdens het evenement performde West nummers uit zijn voorgaande album, Donda. (dod)