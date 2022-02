Manchester United ontsnapt tegen Atlético, ook duel tussen Benfica en Ajax levert geen winnaar op

Alles is te herdoen in het treffen tussen Atlético Madrid en Manchester United in de 1/8ste finales van de Champions League. De heenwedstrijd in het Wanda Metropolitano eindigde op 1-1. Ook de wedstrijd tussen Benfica en Ajax is geëindigd op een 2-2-gelijkspel, en daar mag vooral Benfica tevreden mee zijn.

Vooral de bezoekers uit Engeland mochten tevreden zijn met het gelijkspel in Madrid. Man United kreeg nauwelijks een voet aan de grond in de Spaanse hoofdstad en kreeg tot de 80ste minuut geen enkele bal tussen de palen. Cristiano Ronaldo zwaaide als vanouds gefrustreerd met zijn armen in het rond, zeker toen Joao Felix Atlético (zonder de geschorste Yannick Carrasco) op voorsprong kopte. Tot de piepjonge Anthony Elanga (19), die een kwartier voor tijd Marcus Rashford was komen vervangen, uit het niets de gelijkmaker op het bord zette met zijn allereerste baltoets van de match.

Ook de wedstrijd tussen Benfica en Ajax is geëindigd op een 2-2 gelijkspel, en daar mag vooral Benfica tevreden mee zijn. Ajax kwam na een dik kwartier op voorsprong via Tadic, maar zag Haller 10 minuten later de gelijkmaker in eigen doel schieten. De Ivoriaanse recordaankoop van de Amsterdammers maakte zijn foutje twee minuten later zelf goed, door in twee tijden de 1-2 voorbij Vlachodimos te duwen. Na rust zette de ingevallen Yaremchuk de 2-2 eindstand op het bord, nadat Alvarez nog tegen de paal schoot en Haller in een leeg doel onbegrijpelijk naast schoot. 2-2 de eindstand dus, alles is nog mogelijk in de terugwedstrijd in Amsterdam.