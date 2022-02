Na zes jaar discussie is er een doorbraak in de bouwshift, maar voor de uiteindelijke doel­stelling – een halt toeroepen aan het groeiende ruimtebeslag in Vlaanderen – is er meer nodig.

‘Ik denk dat we op de juiste weg zitten.’ Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) ziet het positief na het akkoord dat de top van de Vlaamse regering sloot over de bouwshift. Die ambitie, in een ...