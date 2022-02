Trump noemt acties van Poetin in Oekraïne ‘geniaal’

De voormalige Amerikaanse president Donald Trump spreekt vol lof over de nieuwste zet van de Russische president Vladimir Poetin in Oekraïne. ‘Poetin is heel snugger.’

Niet iedereen keek afwijzend toe toen Poetin de twee zelfverklaarde volksrepublieken Donetsk en Loehansk in Oekraïne onafhankelijk verklaarde en kort daarna Russische soldaten het bevel gaf om de pro-Russische gebieden binnen te trekken. Terwijl de EU en de VS gisteren een eerste pakket van sancties afkondigden die de Russische economie moeten treffen, was Donald Trump te gast bij de Clay Travis & Buck Sexton Show, en daar kon hij alleen vol lof spreken over Poetins laatste acties.

Zo vroeg Sexton aan de voormalige Amerikaanse president waar het met Rusland is misgegaan en wat Joe Biden anders had moeten doen. Trump stak geen scherpzinnige politieke analyse af over het Amerikaanse buitenlandbeleid, maar verschoof zijn focus naar de Russische president.

‘Ik zag het maandag op televisie en dacht: “Dit is geniaal”. Poetin verklaart een groot deel van Oekraïne onafhankelijk. Dat is geweldig’, zei Trump. ‘Hoe slim is dat van Poetin?’, ging Trump voort. ‘Eerst verklaart hij die twee gebieden onafhankelijk. En nu stuurt hij vredestroepen naar Oekraïne. Dit is de sterkste vredesmacht die ik ooit heb gezien. Wij kunnen zo’n machtsvertoon ook aan onze zuidelijke grenzen gebruiken.’ Trump benadrukte wel dat onder zijn toezicht het huidige scenario ‘ondenkbaar’ zou zijn. ‘Poetin is heel snugger. Ik ken hem goed. Heel, heel goed’, voegde hij toe. ‘En weet je wat de reactie van Biden was?’, zei Trump, die Biden afschildert als ‘een man die geen idee heeft waar hij mee bezig is’. ‘Er kwam gewoon geen reactie.’

De opmerkingen van Trump komen op het moment dat de VS sancties hebben opgelegd die het vermogen van Rusland om zaken te doen met het Westen, moeten ondermijnen. ‘Dit is hoe zwakte op de wereldtoneel eruitziet’, noemde de Republikein Adam Kinzinger het op Twitter.

De lovende woorden van Trump schoten bij Liz Cheney in de verkeerde keelgat. ‘Trump helpt onze vijanden’, tweette de Republikeinse politica. ‘De belangen van Trump lijken niet overeen te komen met de belangen van de Verenigde Staten’, aldus Cheney.