Welke coronamaatregelen gelden in de skigebieden?

Na twee mislukte skiseizoenen kan er eindelijk opnieuw aan wintersport worden gedaan. Maar welke maatregelen gelden er juist in de skigebieden?

Nu de krokusvakantie voor de deur staat, maakt een groot deel van Vlaanderen zich op om naar de Europese skipistes te trekken. Na twee skiseizoenen die in het water vielen, is de skikoorts hoog. Een goede voorbereiding om zorgeloos te vertrekken is dus zeker geen overbodige luxe. Al is het niet altijd even gemakkelijk om te ontcijferen welke regels er precies gelden in de wintersportgebieden. Waar heb je een coronapas nodig? Wanneer moet je een mondmasker dragen? Een overzicht van de maatregelen in de populairste wintersportlanden.

Frankrijk

Toegang

In Frankrijk geldt momenteel de 2G-regel. Dat wil zeggen dat personen vanaf 16 jaar moeten kunnen aantonen dat ze gevaccineerd zijn of minder dan 4 maanden geleden genezen zijn. Vanaf 18 jaar en één maand moet je 9 maanden na je laatste vaccinatieprik ook een boosterprik hebben gekregen. Een negatieve test volstaat niet.

Voor kinderen tussen de 12 en 15 jaar gelden andere maatregelen. Zij moeten voldoen aan de zogenaamde 3G-regel. Dit houdt in dat ze ofwel gevaccineerd, genezen of getest moeten zijn. De negatieve test mag maximaal 24 uur oud zijn, en moet ook om de 24 uur vernieuwd worden. Kinderen onder de twaalf jaar zijn vrijgesteld van de maatregelen.

Skipistes

Ook op de skipistes zijn dezelfde vaccinatieregels van kracht. Je moet als 16-plusser altijd een coronapas kunnen voorleggen. Vanaf 6 jaar moet men op gesloten skiliften en op drukke plaatsen zoals wachtrijen wel nog steeds een mondmasker dragen. Skiliften draaien er ondertussen op volle capaciteit.

Horeca

In bars en restaurants geldt nog steeds een mondmaskerplicht wanneer je rondloopt. Ook hier zijn de bovenstaande maatregelen in verband met vaccinatiepassen van kracht. Dancings zijn weer open, maar dansen met mondmasker is verplicht.

Tip: controleer of je coronapas ook in Frankrijk geldig is met de app Tousanticovid. Die applicatie is niet verplicht, ook je QR-code van de Belgische Covidsafe-applicatie, of een papieren versie is geldig.

Foto: BELGAIMAGE

Oostenrijk

Toegang

In Oostenrijk werkt men voor volwassenen met de 3G-regel: je moet dus kunnen aantonen dat je ofwel getest, gevaccineerd of genezen bent. Er zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden. Zo mag je vaccinatie of boosterprik niet langer dan 270 dagen geleden zijn om het land binnen te komen. PCR-testen zijn 72 uur geldig, antigeentesten 48 uur. Ook kinderen tussen de 12 en 17 jaar vallen ook onder dezelfde 3G-regel. Kinderen jonger dan twaalf zijn vrijgesteld van de maatregelen.

Skipistes

In de skigebieden zijn bovenstaande vaccinatieregels van kracht. De geldigheidsduur van vaccinatiebewijzen is wel iets strenger, zo mag je laatste vaccinatie niet langer dan 180 dagen geleden zijn als je geen boosterprik hebt ontvangen. Het dragen van een FFP2-mondmasker is verplicht op de skiliften en in alle binnenruimtes en in wachtzones waar je geen afstand kan houden. De skigebieden zijn ook vrij om extra regels in te voeren.

Horeca

Après-ski en nachtclubs zijn momenteel nog niet geopend in Oostenrijk. Berghutten en restaurants wel. Je mondmasker mag je alleen afzetten als je zit en alleen bediening aan tafel is toegestaan. Het verplichte sluitingsuur om middernacht is nog steeds van kracht. Niet-essentiële winkels zijn toegankelijk, op voorwaarde dat je voldoet aan de 3G-regel en een FFP2-masker draagt.

Op 5 maart wordt een grote versoepeling van de maatregelen in Oostenrijk verwacht. Bijna alle maatregelen zouden dan worden opgeheven, behalve de mondmaskerplicht op sommige openbare plaatsen zoals openbaar vervoer, supermarkten en apotheken.

Tip: koop op voorhand clips om je mondmasker aan je helm vast te maken. Voor een lange tijd een FFP-2-masker dragen, kan pijn doen aan de oren.

Foto: AFP

Italië

Toegang

Ook in Italië is de 3G-regel van kracht: je moet kunnen bewijzen dat volledig gevaccineerd, genezen of getest bent. Een vaccinatiebewijs en herstelcertificaat zijn er 6 maanden geldig. Op boosterprikken staat momenteel nog geen geldigheidsdatum. Een antigeentest kan tot 48 uur na het afleggen worden gebruikt, bij een PCR-test is dit 72 uur. Alleen kinderen onder de vijf jaar zijn vrijgesteld van een test voor aankomst. Het is ook verplicht om een onlinepassenger locator form in te vullen wanneer je naar Italië reist.

Skigebieden

De maatregelen op de skipistes zijn nog steeds erg streng in Italië. Daarvoor moet je aan de 2G-voorwaarden voldoen, wat de Italianen de Super Green Pass noemen. Je moet volledig gevaccineerd of genezen zijn om te kunnen skiën vanaf 12 jaar. De passen zullen ook worden gecontroleerd voor je in een skilift stapt. Mondmaskers zijn verplicht in de gesloten en overkapte liften.

Horeca

Restaurants, bars, clubs en après-ski-bars zijn geopend met een maximale capaciteit van 50 procent binnen en 70 procent buiten. Je moet een mondmasker dragen als je weggaat van je tafel of niet op de dansvloer staat en een Super Green Pass is er verplicht.

Foto: AFP

Zwitserland

Toegang

In Zwitserland zijn de coronamaatregelen het soepelst. Daar zijn sinds vorige week bijna alle regels opgeheven. Je hebt dus ook geen vaccinatiebewijs nodig om het land binnen te kunnen. Ook voor mensen op doorreis gelden er geen beperkingen.

Skipistes

Ook in de skigebieden zijn er geen maatregelen in verband met corona. Een vaccinatiebewijs is niet nodig om de pistes te betreden. Wel is het dragen van een mondmasker op de skiliften verplicht boven de twaalf jaar.

Horeca

Het nachtleven van Zwitserland, en dus ook de après-ski, draait weer op volle toeren. Dit zonder mondmaskers en vaccinatiebewijzen. Wel is er nog steeds een mondmaskerplicht voor het openbaar vervoer.