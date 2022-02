Ouders van vermiste Belgische in Peru doen oproep voor nieuwe informatie

De ouders van Natacha de Crombrugghe, de Belgische vrouw die vermist is in Peru, vragen aan iedereen die hun dochter gezien heeft sinds ze op 23 januari aankwam in Cabanaconde, of die informatie zou hebben die kan helpen bij de zoektocht, om hen rechtstreeks te contacteren.

De Brusselse Natacha de Crombrugghe is sinds 24 januari vermist. Die dag zou ze vanuit een hostel in het dorpje Cabanaconde vertrokken zijn op een trektocht door de Colcakloof, een diepe uitgestrekte kloof in het zuiden van het land. Afgelopen zondag zijn nog drie speurders van de federale politie vertrokken naar Peru om te helpen in de zoektocht naar de vermiste Belgische. Want dat Natacha verdwaalde in het gigantische gebied of een kwalijke val maakte, lijkt niet de enige optie waarmee het Belgische ­gerecht rekening houdt. Ze kan ook het slacht­offer van een misdrijf geweest kan zijn.

Haar ouders Eric en Sabine, die samen met de broer van Natacha naar Peru zijn gereisd, lanceren nu ook een nieuwe oproep, en vragen iedereen die kan helpen met nieuwe informatie voor de zoektocht om hen rechtstreeks te contacteren via het e-mailadres eric.decrombrugghe@gmail.com.

In hun oproep uiten de ouders van Natacha woensdag ook hun dankbaarheid naar iedereen die aan de zoektocht meewerkt, de gidsen, politieagenten en vrijwilligers die in Cabanaconde en de Colcakloof aan het zoeken zijn, maar ook de vrienden en kennissen in België die alle nuttige informatie hebben doorgespeeld aan de politie.

‘We danken ook de Belgische en Peruviaanse autoriteiten, die hun krachten gebundeld hebben en drie Belgische politiemensen hebben laten overkomen’, zeggen ze. ‘We willen ook ambassadeur Mark Van de Vreken, consul Joren Selleslaghs en ereconsule Javier Velarde bedanken voor hun uitzonderlijke inspanningen. Ze staan ons bij sinds wij op 6 februari in Peru aangekomen zijn. We zijn ontroerd door de solidariteit die we zowel in België als in Peru voelen.’