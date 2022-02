Autopsie wijst uit: baby in crèche ’t Sloeberhuisje stierf aan shakenbabysyndroom

De baby van zes maanden die afgelopen vrijdag stierf na mogelijke mishandeling in het kinderdagverblijf ’t Sloeberhuisje, is allicht overleden door het shakenbabysyndroom.

Het parket werd donderdagochtend door het UZ Gent ingelicht dat er een kind van zes maanden in het ziekenhuis werd binnengebracht, na een ­oproep vanuit kinderdagverblijf ’t Sloeberhuisje in Mariakerke. De baby bleek in het kinderdagverblijf een zwaar hersenletsel opgelopen te hebben. Een dag later overleed het kind.

Het Oost-Vlaamse ­gerecht ging uit van het shakenbaby­syndroom. De eerste bevindingen van de autopsie wijzen inderdaad in die richting. Dat bevestigt het parket, dat geen verdere details geeft in het belang van het onderzoek.

De vader van de uitbaatster werd aangehouden voor opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg, zonder het oogmerk om te doden. De raadkamer bevestigde woensdag de aanhouding van de 57-jarige man. De uitbaatster werd vrijgelaten onder voorwaarden, maar werd in verdenking gesteld voor onopzettelijke doding.