Negatief advies voor nieuw stadion Cercle Brugge

Slecht nieuws voor Cercle Brugge: de auditeur van de Raad van State heeft een negatief advies ingediend voor de bouw van een nieuw stadion aan de Blankenbergse Steenweg. Dat meldt schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon.

Het moest een reddingsboei worden voor het Brugse voetbal, de remediëringsprocedure die Vlaams minister van omgeving Zuhal Demir (N-VA) in oktober 2020 op gang had gebracht.

Een maand eerder had de Raad van State het deelplan Blankenbergse Steenweg van het nieuwe gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (Grup) vernietigd, onder meer omdat de parking te veel ruimte zou inpalmen. Maar via een aanpassing van de plannen, waarbij onder andere een tweelaagse en dus ruimtebesparende parking werd ingetekend, kreeg het dossier een herkansing.

Beter onderzoek

Maar een nieuwe beroepsprocedure en een dik jaar later staat de reddingsboei op zinken. ‘De auditeur is geen fan van de remediëring. Hij zegt niet per definitie “neen” tegen de plannen, maar vindt wel dat ze beter onderzocht moeten worden”, zegt Demon.

• Brugge heeft nieuw ruimtelijk plan om bouwshift aan te pakken

Als de Raad van State het advies volgt, kan er noch een stadion, noch een bedrijventerrein ontwikkeld worden langs de Blankenbergse Steenweg. ‘De Raad kan altijd ingaan tegen het advies van de auditeur’, zegt Demon, die voor de zomer een uitspraak verwacht. ‘Maar laat het duidelijk zijn dat dit advies geen goed nieuws is. Dit is opnieuw een mokerslag voor het voetbal en de economie in de Brugse regio.’

Plannen Club

Voor de plannen van Club Brugge, waarvan het lot lange tijd samenhing met de plannen van Cercle verandert er niets. Bij definitief groen licht voor hun nieuwe voetbaltempel op de Jan Breydelsite, een dossier dat momenteel door de Raad voor Vergunningsbetwistingen onder de loep wordt genomen, mogen zij met de bouw van start gaan en mag Cercle in het Club-stadion spelen zolang het geen eigen stek heeft. Daarover bereikten de twee clubs en het Brugs stadsbestuur vorig jaar een akkoord.