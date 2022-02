‘De Standaard’-journalist stond oog in oog met gijzelnemer in Apple Store

Theaterrecensent Filip Tielens, journalist bij De Standaard, bevond zich dinsdagavond op het Leidseplein in Amsterdam toen een gewapende man een winkel van Apple gijzelde. In het tumult dook de recensent de dichtstbijzijnde winkel in: de Apple Store. ‘Pas toen ik een man in camouflagepak zag die zijn pistool op mij richtte, had ik het door.’

Bijna zes uur lang was er dinsdagavond een gijzeling aan de gang in de Apple Store op het Leidseplein in Amsterdam. Pas om 23 uur kon de gijzelnemer overmeesterd worden door de politie, nadat de laatste ...