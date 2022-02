De Vlaamse regering heeft dinsdagnacht een akkoord bereikt over het stikstofdossier en de bouwshift, de twee heikele dossiers die al een hele tijd op de regeringstafel lagen. Minister-president Jan Jambon licht toe. Daarna wordt Vlaams Minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) ondervraagd over de veiligheid in de kinderopvang. Beke ligt onder vuur omdat zijn pakket aan veiligheidsmaatregelen te laat zou komen, na de dood van een meisje van 6 maanden. Volg het live mee.

‘Ik heb de voorbije maanden vele uren met collega's met medewerkers en experts doorgebracht om een oplossing te vinden voor dit vraagstuk’, zegt Jan Jambon over het krokusakkoord in het Vlaams Parlement. ‘Dat waren dikwijls moeilijke gesprekken, maar we zijn tot goede oplossingen gekomen. Het akkoord dat we vandaag presenteren is een gamechanger voor de natuur, voor de landbouw en voor de kwaliteit van leven.’

‘We moeten tegen 2030 het stikstof in beschermde natuurgebieden met de helft reduceren. Dat is een enorme uitdaging, maar het is ook nodig. Vlaanderen is vandaag een hotspot voor stikstof en dat kunnen we ons niet langer permitteren’, aldus Jambon.

‘Ik begrijp dat dit moeilijk en pijnlijk is voor landbouwers. We beseffen dat dit hun levenswerk is en dat het nu anders moet, zal niet fijn zijn. Maar we gaan ook investeren in de landbouw’, verzekert Jambon. ‘Er komen belangrijke toekomstkansen. We gaan de Vlaamse landbouwers helpen om daarin uit te blinken.’

