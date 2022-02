Boeren protesteren met 32 tractoren en trekken naar huis van Jan Jambon

In Brasschaat hebben 32 Kempense boeren met hun tractoren actie gevoerd vanmorgen. Ze hebben een tijdje post gevat op het Kerkplein in het centrum, en zijn met een kleinere delegatie naar de woning van minister-president Jan Jambon getrokken om een bijzondere protestbrief af te geven, de hartenkreet van een Turnhoutse melkveehoudster. Die is samen met haar collega’s heel ongerust over het stikstofdossier.