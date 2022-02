Vader van uitbaatster kinderdagverblijf in Mariakerke blijft in de cel

De vader van de uitbaatster van de crèche ‘t Sloeberhuisje in Mariakerke blijft aangehouden. Een meisje van zes maanden overleed vorige week aan haar verwondingen na een gewelddadig incident.

De raadkamer in Gent heeft woensdag beslist dat Roxan V.D., de vader van de uitbaatster van de crèche ‘t Sloeberhuisje in de Gentse deelgemeente Mariakerke, in de cel blijft. Hij is aangehouden voor slagen en verwondingen met de dood tot gevolg, maar zonder de bedoeling om te doden. De man werd donderdag opgepakt nadat een baby met een zwaar hersenletsel naar het ziekenhuis was gebracht. Het meisje van zes maanden oud overleed een dag later aan haar verwondingen.

Bij Kind en Gezin waren al eerder klachten binnengekomen over de crèche. In 2016 waren er al verontrustende aanwijzingen dat ‘opa Sloeber’, zoals Roxan D.V. werd genoemd, gewelddadig omging met de kinderen. Het laatste inspectieverslag werd vorige week doorgestuurd, maar kwam er na een klacht over gebrekkige hygiëne, manke communicatie, een ­af­wezige uitbaatster en een financieel ­geschil.

De dochter en uitbaatster van de crèche werd ook een tijd opgepakt. Ze is vrij onder voorwaarden. Haar advocaat bevestigde aan De Standaard dat ze in verdenking werd gesteld ­wegens onopzettelijke doding. De vrouw stopt met kinderopvang.