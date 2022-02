De urenlange gijzeling in de Apple Store aan het Leidseplein in Amsterdam is dinsdagavond ten einde gekomen. Beelden tonen hoe een gijzelaar kon ontsnappen en de politie de 27-jarige gijzelnemer kon arresteren door hem aan te rijden. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

Tijdens de persconferentie naar aanleiding van het einde van de gijzeling in hartje Amsterdam heeft de politie laten weten dat de dader een 27-jarige Amsterdammer is. Hij blijkt een strafblad te hebben in verband met de wet wapens en munitie. ‘Voor [de gijzeling, red.] werkte hij in zijn eentje’, klonk het. Daarmee lijkt de politie niet te willen uitsluiten dat hij eerder wel samenwerkte met andere criminelen. De politie heeft zijn huis en een ander huis waar hij veel tijd doorbrengt doorzocht, aldus politiechef Frank Paauw van de eenheid Amsterdam.

De gijzelnemer legde zelf contact met de politie en eiste 200 miljoen euro in cryptovaluta, deelde Paauw mee. Hij zou gedreigd hebben zichzelf op te blazen. Toen de politie aankwam bij de winkel, werd ze direct beschoten met een automatisch wapen.

Eerder werd bericht dat het om een uit de hand gelopen overval zou gaan. Op de persconferentie bleek echter dat de politie daar niet van uit gaat omdat de man daar te zwaarbewapend voor was. De woordvoerder wou niet verder speculeren over een mogelijk motief. Het is nog niet duidelijk hoe de gijzelnemer aan zijn wapens kwam.

Verstopt in een kast

Omstreeks 17u40 kreeg de politie de melding van de gijzeling binnen. Op beelden was te zien dat een man werd vastgehouden en onder schot gehouden werd door een andere man. De politie vermoedt dat de gegijzelde een buitenlander is, mogelijk een Brit, die iets in de winkel wou kopen. Er waren ook nog andere gegijzelden die de politie voor het einde van de gijzeling al uit de Apple Store in veiligheid kon brengen.

Tijdens de hele gijzeling zaten vier mensen verstopt in een kast. Volgens de politie wist de gijzelnemer niet dat die mensen zich in de winkel bevonden.

Kort voor het einde van de gijzeling was het de Engelsman gelukt de Apple Store uit te rennen bij het ophalen van een pakketje met water voor de deur. De dader had daar om gevraagd. Toen de gijzelnemer achter hem aanging, kon de politie de dader overmeesteren door hem hard aan te rijden.

Openbaar Ministerie

De plaatsvervangende burgemeester van Amsterdam, Rutger Groot Wassink, sprak tijdens de persconferentie van ‘een schokkende gebeurtenis’. Hij prees het optreden van de politie en de gemaakte interventies. Volgens hem zijn alle mensen die vastzaten in het pand veilig ‘en lijken ze in goede gezondheid’ te verkeren.

Omdat de verdachte uiteindelijk met geweld door de politie werd overmeesterd, is het Openbaar Ministerie een onderzoek gestart. De verdachte werd, eenmaal buiten, hard aangereden door een politieauto. De bestuurder wordt niet gezien als verdachte maar als getuige.

Na de aanrijding hield de politie de dader onder schot van een afstand terwijl een robot hem op explosieven controleerde. ‘Inmiddels weten we dat de verdachte geen explosieven op zijn lichaam had en medisch personeel ontfermt zich nu over hem.’ De gijzelnemer is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en was op dat moment aanspreekbaar. Het is niet duidelijk hoe hij er momenteel aan toe is.

Tijdens de gijzeling kwam de politie massaal ter plaatse. Er werd ook een politiehelikopter ingezet. Omwonenden, ondernemers en werknemers in de buurt van het incident kregen de vraag om niet naar buiten te komen en binnen te blijven. Ook winkels werden afgesloten. Niet veel later kwamen zwaarbewapende leden van de Speciale eenheden van de politie ter plaatse en werd ook het leger ingeschakeld. In de buurt werd ook een pantservoertuig gestationeerd en ook de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) werd opgeroepen.