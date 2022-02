Wie wint de Boon? Wouter Deprez en Guinevere Claeys over ‘De poel’

Wie wint de allereerste editie van de Boon, de gloednieuwe Vlaamse literatuurprijs voor fictie en non-fictie enerzijds en voor kinder- en jeugdliteratuur anderzijds. In deze podcast stellen we u wekelijks op donderdag de vijf genomineerden voor in elke categorie. Welkom bij aflevering 2: ‘De poel’ van Pauline de Bok en over ‘Lennox en de gouden sikkel’ van Zindzi Zevenbergen, Brain Elstak en Hedi Tjin.





Het jeugdboek ‘Lennox en de gouden sikkel’ van Zindzi Zevenbergen is een avonturenverhaal over dapperheid en werpt licht op de minder bekende sikkelcelziekte. De combinatie van de tekenstijlen van Elstak & Tjin resulteren in iets geheel nieuws.

In ‘De poel’ onderzoekt filosofe Pauline de Bok het verschil tussen mensen, dieren en alle levende wezens. Haar boek werd eerder al genomineerd voor de Jan Wolkers Prijs 2021.

