Een bus van De Lijn is dinsdagmiddag vlak bij het ziekenhuis van Geraardsbergen in brand gevlogen. De brandweerploegen van Geraardsbergen, Denderleeuw, Ninove en Aalst kwamen ter plaatse, maar bij aankomst was de bus al grotendeels in vlammen opgegaan. Ook enkele auto’s liepen schade op. Iedereen die op de bus zat, kon tijdig ontkomen.