Overlegcomité komt op 4 maart samen om coronamaatregelen te bespreken

Naar alle verwachting gaat de coronabarometer na de krokusvakantie naar geel. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) bereidt al het einde van het federale crisisbeheer voor.

Op 4 maart blaast het Overlegcomité verzamelen. Omdat alle coronaparameters in dalende lijn zitten, worden versoepelingen verwacht. Volgens prognoses zijn we halfweg maart rijp voor code geel op de coronabarometer. De situatie is dan, epidemiologisch gesproken, ‘onder controle’.

De bezetting op intensieve zorg zakt vandaag al onder de grens van de 300 bedden, wat code geel toelaat. Maar de dagelijkse ziekenhuisopnames blijven met 194 wel nog een flink eind boven de vooropgestelde 65 per dag. Ook die drempel zou dus midden maart bereikt moeten worden, zei viroloog Steven Van Gucht eerder.

‘Ik hoop dat we relatief snel kunnen overschakelen naar code geel’, gaf ook minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) gisteren aan in de Kamer. ‘Dat zou wel na de ­krokusvakantie kunnen zijn, dat wil ik zeker niet uitsluiten. Maar we zullen dat doen op basis van de dynamiek van de cijfers, zoals voor code oranje.’

Einde federale fase

Met de hernieuwde code zou ook een eind kunnen komen aan de ‘federale fase’, waarbij de federale regering op crisismomenten het laken naar zich toetrekt. ‘Net zoals de activering daarvan moet ook de afschaffing bij wet gebeuren door het parlement’, zegt minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V). Servais Verherstraeten, fractieleider van CD&V, zal dat wetsvoorstel al indienen, zodat het de parlementaire weg al kan afleggen in afwachting van een finale stemming. ‘We wachten daarvoor niet op de beslissing van het Overlegcomité, zodat we snel kunnen gaan zodra we in code geel ­komen. Ik heb altijd gezegd dat we de epidemische noodsituatie geen dag langer dan nodig zouden aanhouden’, zegt minister Verlinden. Het koninklijk besluit dat de coronamaatregelen van het Overlegcomité uitwerkt, is dan zonder voorwerp.

Tegelijk kan het Overlegcomité verder de ruimte laten om toch coronamaatregelen in te voeren. Zo kunnen vervoersmaatschappijen er nog steeds voor kiezen om een mondmasker te verplichten. De federale regering werkt bovendien verder aan luchtkwaliteitsnormen in de horeca en over reisregels ligt een belangrijke bevoegdheid bij de Europese Unie.