Caroline Pauwels stopt als VUB-rector vanwege ziekte

Caroline Pauwels, rector van de Vrije Universiteit Brussel, heeft dinsdagavond aan de Raad van Bestuur aangekondigd dat ze haar taken neerlegt. Ze kan haar opdracht als rector niet langer combineren met haar zware ziekte, zegt ze.

Caroline Pauwels begon in 2016 haar eerste mandaat als rector. De professor in de communicatiewetenschappen was toen de tweede vrouwelijke rector van de Vrije Universiteit Brussel. Haar tweede mandaat startte ze in 2020, maar zal ze niet afmaken. Medio 2019 kreeg ze de ­diagnose van maag- en slokdarmkanker. ‘Een zware ziekte en de uitzonderlijk mooie maar ook veeleisende opdracht als rector vallen in dit stadium van mijn ziekte niet langer te combineren’, kondigde de rector dinsdagavond op de Raad van Bestuur van de VUB aan.

De 57-jarige academica zal zich de komende tijd focussen op haar gezin, familie en vrienden, geeft de universiteit mee in een persbericht. De Raad van Bestuur zal op 1 maart een rector ad interim aanduiden. Tot dan neemt het oudste lid haar taken over, in dit geval Romain Meeusen, hoofd van de onderzoeksgroep Menselijke Fysiologie en Sportkinesitherapie. Dat werd ons ook bevestigd door VUB-woordvoerder Sicco Wittermans. Later volgen nog vervroegde rectorverkiezingen. Tegen het volgende academiejaar wordt een nieuwe rector verkozen.

Bestuurder en patiënt

‘Het was voor mij een eer om rector te zijn van de Vrije Universiteit Brussel en het aan de VUB verbonden Universitair Ziekenhuis Brussel’, laat Pauwels optekenen in het persbericht. Behalve bestuurder, was ze ook patiënt aan het UZ Brussel. Ze richt zich dan ook in het bijzonder tot het medisch en verzorgend personeel van het ziekenhuis: ‘Wat zij doen, immer toegewijd, is van een grootorde die maar weinigen evenaren.’

Aan De Standaard vertelde Caroline Pauwels eind vorig jaar dat ze tijdens haar behandeling niets wilde horen over cijfers, bijwerkingen of overlevingskansen. ‘Veel mensen denken bij kanker nog steeds aan of doodgaan, of genezen. Maar kanker is voor velen, en dus ook voor mij, een chronische ziekte geworden’, zei ze toen. Ze gaf wel mee dat het verhaal eindig is.

Engagement

De voorbije weken kwam de VUB in opspraak vanwege een ontslag na grensoverschrijdend gedrag door een hoogleraar. De onderwijzer werd eind 2021 aan de deur gezet, maar volgens critici trad de universiteit te laat op in het dossier. Pauwels betwistte dat: ‘Dit gedrag was altijd al ontoelaatbaar, maar de VUB heeft nu wel paal en perk heeft gesteld aan iets dat op haar campus gebeurde’, zei ze in een reactie. De rector adresseert de kwestie ook in het persbericht: ‘Verder bouwen aan een krachtige, en ja inclusievere VUB, waar iedereen gelijkwaardig is, blijft een opdracht voor mijn opvolgers en voor de volgende generaties.’

Als rector nam Caroline Pauwels haar functie als publieke intellectueel ter harte. Ze stond aan de wieg van het Hannah Arendt instituut en tekende recent nog haar visie op in Ronduit, aantekeningen van een possibilist, verschenen in 2021. Datzelfde jaar kreeg ze de Arkprijs van het Vrije Woord en was ze curator van Theater Aan Zee.

Over haar groot engagement zei ze aan De Standaard: ‘Ik geloof graag dat de mens tot grote maatschappelijke dingen in staat is.’ Ze liet zich daarin niet tegenhouden door haar ziekte. Tijdens de pandemie richtte ze een noodfonds op dat kansen biedt aan studenten die uit de boot vallen. Ze zette haar schouders onder Difference day, een evenement rond de vrijheid van meningsuiting, en is ambassadeur van Grootouders voor het klimaat. Die initiatieven vatten haar betrokkenheid samen: wetenschap, vrije meningsuiting, gelijke kansen en klimaat.