Vlaamse regering bereikt akkoord over stikstofdossier en bouwshift

De Vlaamse regering heeft dinsdagnacht een akkoord bereikt over het stikstofdossier en de bouwshift, de twee heikele dossiers die al een hele tijd op de regeringstafel lagen. Dat heeft Vlaams minister-president Jan Jambon woensdag aangekondigd via Twitter. Over de inhoud van de akkoorden zijn er nog geen details bekend. In de loop van de dag volgt meer toelichting over dat akkoord.

Dit bericht wordt aangevuld.

De Vlaamse regering moest op zoek naar akkoorden over twee zware dossiers: de regelgeving rond de stikstofuitstoot van landbouw en industrie en de afhandeling van de bouwshift.

Daar kwam bij dat de huidige stikstofboekhouding rammelt, ­zoals De Standaard aantoonde. Bij een bespreking van dat onderzoek in het Vlaams Parlement vorige week herhaalde minister van Omgeving, Zuhal Demir (N-VA) dat een nieuw Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) al die zaken eindelijk moest oplossen. ‘Het is niet de ­bedoeling om over een jaar weer in de miserie te zitten.’

Het gevoeligste onderdeel van het PAS is de directe impact op de huidige veestapel. Daarbij is er consensus over het eerdere voorstel, waarbij de uitstoot van varkens- en kippenstallen met 60 procent omlaag moet en 58 veebedrijven die al in 2016 code rood kregen, effectief dichtgaan tegen 2030. Ook bij de industrie moeten de ­regels helderder, met op de achtergrond de netelige kwesties van te vergunnen gascentrales. Later vandaag zal minister-president Jan Jambon meer toelichting geven.

De Vlaamse Regering heeft vannacht een akkoord bereikt over het stikstofdossier en de bouwshift. Meer toelichting volgt later op de dag. — Jan Jambon (@JanJambon) February 23, 2022

Tegelijk was er ook de kwestie van de bouwshift of betonstop. Die moet ervoor zorgen dat er tegen 2040 in Vlaanderen geen open ruimte meer wordt aangesneden.