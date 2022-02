De diplomatie dooft uit in het Oekraïneconflict: Blinken annuleert ontmoeting met Lavrov

Terwijl landen over de hele wereld met sancties op de proppen komen, heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken een ontmoeting afgezegd, die komende donderdag met zijn Russische evenknie gepland stond. ‘Het heeft geen zin om op dit punt bijeen te komen.’

Canada, Japan en Australië sprongen afgelopen nacht op de westerse kar. Allen kondigden ze economische sancties aan tegen Rusland. De ‘ongerechtvaardigde, niet-uitgelokte, onaanvaardbare invasie van Oekraïne’, zoals de Australische premier Scott Morrison het noemt, valt ook ver buiten Europa in slechte aarde.

De sancties die de landen aankondigen, zijn gelijkaardig aan die van de Europese Unie, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, en hebben het op oligarchen en banken gemunt. De EU-lidstaten zullen ook niet langer Russische parlementsleden op hun grondgebied toelaten en handel tussen de EU en de Donbas wordt aan banden gelegd. De sanctie die het meest in het oog sprong, was de (voorlopige?) opschorting van de gaspijpleiding Nord Stream 2. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken liet weten dat het land de sancties apprecieert.

Diplomatie afgewezen

Door de Russische acties in het oosten van Oekraïne en de resem sancties gaat de diplomatie, alvast op dit moment, in de koelkast. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken vindt samenzitten met de Russen nu niet nuttig en annuleerde de ontmoeting met zijn Russische tegenhanger Sergej Lavrov. ‘Nu we zien dat de invasie begonnen is, heeft Rusland de diplomatie duidelijk afgewezen.’ Poetin geeft aan dat hij verder diplomatiek overleg wel nog ziet zitten.

Het lijkt niet langer een kwestie van rond de tafel te zitten, maar van op tafel te kloppen. Omdat het Westen als de dood is dat Poetin van plan is om veel verder te gaan, houdt het nog een set hardere sancties achter de hand. Bij meer agressie, volgen nog meer sancties, spraken westerse bondgenoten onderling af. Op de plank liggen onder meer een exportverbod op bepaalde producten en de uitsluiting van Rusland van het internationaal betalingssysteem Swift. Rusland reageert voorlopig onverschillig. Ze zijn ervan overtuigd dat het Westen de sancties per definitie wilde invoeren. ‘Met of zonder reden’, merkte Lavrov op.