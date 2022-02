Met zijn eerste show in zes jaar tijd plaatste Stromae nog geen uitroepteken, maar wel een dikke hoofdletter: dit kan het begin zijn van iets moois.

Wat hadden we ze gemist, de vlinders in de buik die opzwermen wanneer de zaallichten uitgaan en de eerste noten van een concert weerklinken. Dinsdagavond in het Brusselse Paleis 12 fladderden ze nog extra ...